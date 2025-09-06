SSV Hagen und TSV Dahl trennen sich mit 2:2 im Wiederholungsspiel

Die Reserve des SSV Hagen empfing die Reserve des TSV Dahl zu einem intensiven und temporeichen Duell, das vor allem in der ersten Halbzeit durch hohes Pressing, schnelles Umschaltspiel und konsequentes Anlaufen geprägt war. Beide Teams zeigten dabei ein strukturiertes Kombinationsspiel, viele Ballstaffetten und engagierte Offensivaktionen, sodass sich eine spannende und faire Begegnung entwickelte.

Bereits in der 9. Minute brachte Fynn Lakotta den TSV früh in Führung, doch nur zwei Minuten später glich Oleg Urlacher für den SSV Hagen aus. In der 16. Minute verwandelte Leander Fabisch einen Elfmeter zur 2:1-Führung für Hagen, bevor Fynn Lakotta in der 25. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte, der auch zur Halbzeit Bestand hatte.

In der zweiten Halbzeit konnten die Teams nicht mehr an die Intensität und Struktur der ersten Hälfte anknüpfen.