SSV Grefrath verliert das Kellerduell gegen Schiefbahn Bezirksliga, Gruppe 3: Hülser Sv hat Niederlage gut verdaut.

Der Hülser SV hat in der Bezirksliga, Gruppe 3 die klare erste Saisonniederlage der Vorwoche gut verdaut und sich mit einem Erfolg gegen Vorst rehabilitiert und bleibt zur allgemeinen Überraschung vorne im Geschäft. Grefrath verlor eher unerwartet das Kellerduell gegen Schiefbahn und Willich hatte nicht unerwartet gegen Waldniel nichts zu bestellen. Lehrgeld zahlen musste der zuletzt recht gut in Schwung gekommene Neuling VfB Uerdingen.

Hülser SV - SV Vorst 2:1 (0:1). In der Nachspielzeit machte Mike Königshausen nach Dohmen-Vorarbeit mit einem schönen Fallrückzieher den Erfolg der Hausherren perfekt. Dieser war in einer eher zerfahrenen Partie mit vielen Unterbrechungen eher etwas glücklich, weil das Pendel auch genau so in die andere Richtung hätte ausschlagen können. Nach Stefano-Kombination mit Kaminski gingen die Vorster durch ein Selbsttor von Hendrik Johannes Tauber kurz vor dem Seitenwechsel in Führung. Direkt danach egalisierte Marcus Jochum. Er setzte sich nach Winkler-Vorarbeit gegen zwei SV-Akteure durch und vollendete aus spitzem Winkel.

VfB Uerdingen - Spfr. Neuwerk 1:5 (0:2). Weil das gesamte VfB-Team eher einen gebrauchten Tag erwischt hatte - allerdings spielten die Gäste auch unerwartet stark auf -, gab es diese Heimschlappe. Bei Neuwerk sorgten dafür Michal Gordon Hermes (29.), Christopher Hermes (38./51.) und Niklas Jonas (66./69.) ebenfalls per Doppelschlag. Bei den Hausherren blieb es nur beim

Ehrentreffer von Jonas Kremer (86.).

VfL Willich - SC Waldniel 2:5 (0:3). Schon nach 23. Minuten und Gästetoren von Tayfun Yilmaz (7./22.) bzw. Finn Luca Brand war die Partie entschieden. Der Rest war nur noch Formsache: Lukas Andreas Binger verkürzte (49.), Tobias Kosa und Dario Scholz stellten für den SC auf 5:1 (59./66.), ehe Feilix Wolsky der zwei VfL-Treffer gelang (69.).

SSV Grefrath - SC Schiefbahn 0:2 (0:0). In einem offenen Schlagabtausch und einem Chancenverhältnis von 6:3 mussten die Platzherren zur Halbzeit eigentlich führen. Danach gab es eine Phase, wo vieles dafür sprach: „Wer in Führung geht, gewinnt später auch.“ So kam es auch. Stefan Galster köpfte nach Meyer-Flanke den SCS in Front (61.). Acht Minuten drauf machte Jan-Hendrik Mettmann den Sack auf Vorarbeit vom unverwüstlichen Routinier Galster zu.