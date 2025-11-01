SSV Grefrath startet mit neuem Schwung in die Saison

Und es scheint zu klappen, denn nach dem elften Spieltag und vor dem Nachbarschaftsderby am Sonntag in Tönisberg, für das David Pries, dessen Sperre zwar abgelaufen ist, der sich aber das Handgelenk brach, ausfällt, ist mit Rang sechs und bereits 20 Zählern auf der Habenseite ein Zwischenziel geschafft, dass alle zwar erhofft hatten, aber so richtig dran glauben wollte bei den Blau-Weißen nicht jeder.

Um nicht in die Personalbredouille der vergangenen Saison zu geraten, wurde in der Sommerpause der Kader aufgestockt. Weniger von den nackten Namen her, sondern eher von den sportlichen Fähigkeiten der Auserwählten. Unter ihnen, und das hat es in Grefrath auch nicht so oft gegeben, auch fünf Jungens aus dem eigenen Nachwuchs.

Trainer seit April 2024 ist Alexander Thamm. Er sprang damals in die Bresche, obwohl sein Engagement erst für den 1. Juli terminiert war. Aber das Tandem Michael Holthausen und Tobias Reichardt, fast drei Jahre beim SSV im Amt und Würden, hatte, nachdem die Grefrather etwas in ein unruhiges Fahrwasser abgedriftet waren, den Weg vorzeitig frei gemacht.

Thamm wünscht sich stabilere Defensive

Thamm, 42 Jahre alt, wohnhaft in Kempen und in Hattingen geboren, ist ein Übungsleiter mit einer langen Agenda. Er spielte unter anderem für den VfL Bochum – an der Castroper Straße erlernte er bereits mit neun Jahren den Umgang mit dem runden Leder –, Preußen Münster, Rot-Weiss Essen, SG Wattenscheid 09, Wuppertaler SV, Sportfreunde Lotte oder RW Ahlen, wobei die Sammlung damit nicht vollständig ist. Als Trainer war er dann bei Marl-Hüls, SV Horst, TuS Ennepetal beziehungsweise St. Tönis tätig, ehe er sich für Grefrath entschied.

„Mit dieser Entscheidung bin ich rundum glücklich. Ich habe es super angetroffen und zwischen Verantwortlichen, Mannschaft und Staff passt alles. Einige hatten anfänglich gemeint, weil ich ja schon Regionalliga oder Oberliga gespielt oder trainiert habe, sähe ich Grefrath nur als eine Zwischenstation. Das ist nicht der Fall und nur eine Außenansicht, die absolut nicht zutrifft“, stellt Thamm klar.

30 Treffer hat sein Team schon geschossen – eine respektable Ausbeute. Aber 29 Gegentore sind auch keine Wohlfühlbilanz. Dazu Thamm: „Dies spricht natürlich für eine offensive Spielweise. Aber das ist absolut nicht meine Intension. Je weniger Tore wir kassieren, je weniger müssen wir vorne schießen. Wenn man die 13 Tore abzieht, die wir allein gegen Neuwerk und Brüggen bekommen haben, sieht die Sache aber schon ganz anders aus.“