SSV Grefrath muss Saison mit ertremem Verletzungspech überstehen

Noch drei Spieltage in der Meisterschaft und abschließend das Pokalfinale am Pfingstmontag gegen den TSV Bockum, dann hat eine nicht endende Verletzungsmisere beim Bezirksligisten SSV Grefrath endlich ein Ende.

Seit Rückrundenbeginn muss sich der SSV Grefrath Woche für Woche mit unzähligen Verletzten herumplagen, so dass meist erst am Spieltag der Kader für das jeweilige Spiel feststeht. Dass immer mal wieder Spieler ausfallen, ist normal, das kennen sicherlich alle Vereine, aber die Ausfallquote in dieser Saison ist schon abenteuerlich, und von daher ist ein Nichtabstieg, den die Jungs von Neu-Trainer Alexander Thamm so gut wie sicher haben, schon aller Ehren wert.

Saison soll dennoch so gut wie möglich beendet werden

Deshalb will das Team die letzten drei Spiele noch so gut wie möglich über die Bühne bringen, und freut sich trotz aller Rückschläge dann auf das Endspiel im Kreispokal in Fischeln. Für das Spiel am Freitag in Grevenbroich saßen noch ein Ersatztorwart (auch als Feldspieler), ein Spieler aus der Zweiten Mannschaft und für den Notfall auch noch Cheftrainer Thamm selbst (42 Jahre) auf der Auswechselbank. Nicht einsatzbereit waren: Jonas Landwehrs, Sven Keller, Timo Claßen, David Pries, Jan Klinkenberg, Mario Fenkes (alle Ausfall bis Saisonende), Matthäus Szewczyk (noch ca. zwei bis drei Wochen). Wegen seiner eigenen Hochzeit fehlte auch Kapitän Chris Feyen in Grevenbroich. Vor diesem Hintergrund ist auch die 2:5-Niederlage gegen einen Gegner, der im Saisonverlauf einen deutlichen Aufwärtstrend erlebt hat, sicherlich alles andere als ein Beinbruch.