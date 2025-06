SSV Grefrath lässt müden Bockumern im Finale keine Chance

Erwartungsgemäß deshalb, weil die Bockumer 24 Stunden zuvor noch ein schweres Relegationsspiel gegen Pfalzdorf zu bestreiten hatten. Bei vielen fehlte da die nötige Frische und Gedankenschnelligkeit. Außerdem pausierten verschiedene Akteure aus belastungstechnischen Gründen. Für die Grefrather, die neben einem schönen Pokal auch 350 Euro für die Mannschaftskasse einspielten, trafen Lukas Tölle (3./34.) und Gerrit Lenssen (79.). Die besten Möglichkeiten des TSV vergaben kurz vor dem Seitenwechsel Milos Jesic und Viron Gabriel Anagnostou. In den Runden zuvor hatten die Grefrather Kempen, Spielsport und den CSV Marathon Krefeld ausgeschaltet.

Schaag verliert knapp

Platz drei ging an den Ausrichter VfR Fischeln, der Spielsport Schaag, wenn auch mit etwas Mühe, mit 4:3 (2:0) in die Schranken verwies. Dafür sorgten Marc Jean Lacroix, Abdilhadi Alamad, Andon Sanchez Valverde Erice und Niklas Geraets. Mehr noch freute sich der VfR, der die Veranstaltung mit allem Drum und Dran perfekt organisiert hatte, über die fast 1000 Zuschauer. Dennis Ambaum (1:2), Jonas Andreas Peter Aengenoordt (2:2) und Jan Kleefeld trafen für den hauchdünn am Aufstieg gescheiterten Vizemeister der Kreisliga B1.

Das Finale der Ü32 gewann überraschend die SSV Strümp gegen den favorisierten SC St. Tönis. Der SC Schiefbahn II wurde Dritter durch ein 3:1 gegen den SC Waldniel.

Bei den Damen ließ sich Favorit SC Bayer Uerdingen nicht die Butter vom Brot nehmen und verwies den OSV Meerbusch mit 6:0 in die Schranken. Platz drei ging hier an den Linner SV durch einen 2:1-Erfolg über den SC Viktoria Anrath.