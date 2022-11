SSV Grefrath gewinnt am Ende deutlich

Der SSV Grefrath verschafft sich wichtige drei Punkte im Heimspiel gegen den SV Vorst.

Am Ende gewinnen die Mannen von Trainer Tobias Reichardt klar und deutlich mit 6:2



Spieler des Tages war der Mann mit der Nr. 16 Michael "Mukel" Funken.

Zweimal gelang ihm zunächst der Ausgleich ( 35 min. 1:1 / 56 min. 2:2 )



Der ehemalige Hinsbecker Stürmer Lukas Hanßen traf dann zur 3:2 Führung des SSV Grefrath. (65.min)



Michael Funken erhöhte dann mit einem Doppelpack ( 79 min. 4:2 / 88 min. 5:2 ) und brachte so sein Team auf die Siegesstraße. Gianni Wittenberg war es dann, der in der Nachspielzeit noch auf 6:2 erhöhte.



Der Sieg geht aufgrund der zweiten Halbzeit, auch in dieser Höhe, völlig verdient an den SSV Grefrath.