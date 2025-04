SSV Grefrath aktiviert Thamm vorzeitig

Beide waren beim Bezirksligisten bislang mit der gleichen Verantwortung ausgestattet. Interimsweise übernimmt, bis einschließlich dem Spiel am Sonntag bei TuRa Brüggen, der noch für eine Partie gesperrte Kapitän Christofer Feyen das Amt an der Seitenlinie.

Danach kommt vorzeitig der eigentlich erst für den Sommer verpflichtete Alexander Thamm, der frühere Oberliga-Coach des SC St. Tönis, dem von Felix Schade assistiert wird. Seinen Einstand wird er dann am Gründonnerstag im Heimspiel gegen die Sportfreunde Neuwerk geben. Thamm war vom 1. Juli 2022 bis Ende Oktober 2023 beim Oberligisten SC St. Tönis in der Verantwortng und hatte davor vier Jahre den Westfalen-Oberligisten TuS Ennepetal trainiert. Davor war der Ex-Profi, der aus dem Nachwuchs des VfL Bochum stammt, Spielertrainer beim SV Horst beziehungsweise in Marl-Hüls. Als Aktiver hat der in Kempen lebende 41-Jährige, der ursprünglich aus Hattingen stammt, bei verschiedenen Klubs, unter anderem für den Wuppertaler SV, Wattenscheid 09, RW Ahlen, RW Essen, Sportfreunde Lotte, Preußen Münster oder SpVgg Erkenschwick gespielt. Zu besten Zeiten betrug sein Marktwert 150.000 Euro.

Erfolgreich bei RWE