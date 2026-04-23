SSV Golbach empfängt Schwergewicht – Weilerswist will erneut punkten von Bruno Arndt · Heute, 11:06 Uhr · 0 Leser

Spielszene vom 6:1 Sieg des SSV Weilerswist gegen den SSV Golbach im Hinspiel in Weilerswist – Foto: M. St.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SSV Golbach 1928 SSV Golbach SSV Weilerswist 1924 Weilerswist 15:00 live PUSH

Am kommenden Sonntag steht in der Kreisliga A Euskirchen ein interessantes Duell auf dem Programm: Der SSV Golbach empfängt auf heimischer Anlage den Tabellendritten SSV Weilerswist. Die Gäste reisen mit klaren Ambitionen an und wollen auch in Golbach Zählbares mitnehmen. Der SSV Golbach kommt mit gemischten Gefühlen aus dem letzten Spiel beim TuS Vernich. Beim spektakulären 4:4-Unentschieden verspielte die Mannschaft von Trainer Max Hofmann eine komfortable 3:1-Führung bis zur 87. Minute. In einer wilden Schlussphase drehte Vernich die Partie zwischen der 87. und der Nachspielzeit zunächst auf 4:3, ehe Golbach in der 90.+9 Minute doch noch zum Ausgleich kam. Ein Punkt, der sich trotz des späten Treffers eher wie eine Niederlage anfühlen dürfte.

Auch der SSV Weilerswist ließ zuletzt Punkte liegen. Im Derby bei den Sportfreunden D-H-O verspielte die Elf von Coach Frederik Ziburske eine 2:0-Führung und musste sich am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. Insgesamt blieb die Leistung hinter den Erwartungen zurück – ein Umstand, den man am Sonntag unbedingt korrigieren möchte. Ein Blick auf das Hinspiel zeigt jedoch, wozu die Gäste in der Lage sind: Mit einem deutlichen 6:1 setzte sich Weilerswist damals durch. Kurios dabei: Alle sieben Treffer fielen innerhalb von nur 17 Minuten in der zweiten Halbzeit (53. bis 70. Minute) – ein außergewöhnlicher Spielverlauf, der Seltenheitswert hat.