SSV Göppingen: Trainerwechsel und personelle Verjüngung für den Erfolg

Der SSV Göppingen blickt zufrieden auf eine solide Saison zurück und will sich in der Kreisliga A3 Neckar/Fils weiter verbessern. Ein ambitionierter Trainerwechsel und die Verpflichtung junger Spieler sollen dabei helfen.

"Wir konnten uns im Vergleich zur Vorsaison nochmals steigern", sagt Nahir Tunc, Abteilungsleiter des SSV Göppingen. Mit 14 Siegen in der Saison 2024/2025 zog der Verein eine positive Bilanz. "Auch mit dem Tabellenplatz sind wir zufrieden", betont Tunc. Die Konstanz über weite Strecken der Runde lässt den SSV optimistisch in die Zukunft blicken.

Ein besonderes Highlight erwartet die Mannschaft in der Saisonvorbereitung: Ein Testspiel gegen den 1. FC Eislingen. "Durch deren Aufstieg in der Relegation in die Landesliga hat das Spiel natürlich nochmal einen anderen Stellenwert", sagt Tunc. Das Duell mit dem Nachbarn ist mehr als ein Freundschaftsspiel – es ist Standortbestimmung gegen einen ambitionierten Gegner.

Kollektive Moral als Erfolgsfaktor

Wenn es eine Eigenschaft gibt, die die vergangene Spielzeit des SSV Göppingen geprägt hat, dann ist es die Mentalität. "Die Mannschaft hat in vielen Spielen eine tolle Moral bewiesen", lobt Tunc. „Wir sind auch öfter mal in Rückstand geraten, doch die Jungs haben immer an sich geglaubt und konnten die Spiele auch wieder drehen.“ Diese kollektive Widerstandskraft wird auch in der neuen Runde gefragt sein.

Klare Zielsetzung für 2025/2026

"Fußball ist ein Ergebnissport, wir wollen mehr Punkte und einen besseren Tabellenplatz holen als in der vergangenen Saison", formuliert Tunc die Zielsetzung unmissverständlich. Aufbauend auf der Entwicklung der letzten Jahre soll der nächste Schritt folgen. Zur neuen Saison übernimmt Simon Aryo das Amt des Cheftrainers beim SSV Göppingen.

"Einige Spieler haben aufgehört, viele jüngere Spieler sind dazu gekommen", erklärt Tunc. Der Kader bekommt damit ein neues Gesicht und frische Impulse. Die Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Energie soll neue Dynamik entfalten.

Unklare Favoritenlage in der Liga

Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt: Die Favoritenrolle ist offen. "Die Teams, die den Aufstieg knapp verpasst haben, werden sicherlich zu den Favoriten gehören", prognostiziert Tunc. In der Kreisliga A3 Neckar/Fils darf eine enge und kampfbetonte Saison erwartet werden. Mit dem Trainerwechsel, personeller Verjüngung und klaren Zielvorgaben will der SSV Göppingen in der kommenden Spielzeit die nächste Entwicklungsstufe zünden. Dabei bleibt die Moral der Mannschaft ein zentrales Fundament.