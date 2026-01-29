Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SSV Frohnhausen verstärkt Offensive
Teaser KOL WEST: +++ Eine Soforthilfe im Winter, ein erfahrener Spieler im Sommer: Der Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen vermeldet zwei Zugänge für die Offensive +++
Dillenburg-Frohnhausen. Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen treibt seine Personalplanungen voran. Die aktuell auf Rang sechs platzierten Oranier präsentieren zwei offensive Neuzugänge. Okan Kunt verstärkt den Kader von Trainer Carsten Grundmann im Winter sofort. Im Sommer stößt mit Niklas Spies ein erfahrener Akteur zum Team.