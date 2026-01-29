 2026-01-27T15:58:05.997Z

Ligabericht

SSV Frohnhausen verstärkt Offensive

Teaser KOL WEST: +++ Eine Soforthilfe im Winter, ein erfahrener Spieler im Sommer: Der Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen vermeldet zwei Zugänge für die Offensive +++

von Redaktion · Heute, 18:29 Uhr · 0 Leser
Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen stellt Neuzugänge vor (v.li.): Thorsten Bastian, Ralf Schaffner, Niklas Spies, Ludwig Sauer, Okan Kunt, Carsten Grundmann und Thimo Hees. Foto: SSV Frohnhausen © SSV Frohnhausen
Dillenburg-Frohnhausen. Fußball-Kreisoberligist SSV Frohnhausen treibt seine Personalplanungen voran. Die aktuell auf Rang sechs platzierten Oranier präsentieren zwei offensive Neuzugänge. Okan Kunt verstärkt den Kader von Trainer Carsten Grundmann im Winter sofort. Im Sommer stößt mit Niklas Spies ein erfahrener Akteur zum Team.

