SSV Frohnhausen - SSV Medenbach: Da geht noch etwas mehr Teaser KOL WEST: +++ Frohnhausen und Medenbach haben am ersten Spieltag in intensiven Partien gepunktet. Vor dem direkten Duell sehen beide Trainer trotzdem Luft nach oben +++ von Redaktion · Gestern, 14:53 Uhr · 0 Leser

Gegen Ende der Saison 2023/2024 entschied das Duell zwischen Medenbach (v. l. in den schwarzen Trikots Elias Jonathan Seiler und Louis Sahm) und Frohnhausen (grätschend im blauen Trikot Kevin Bräuer) über die Relegationsteilnahme. Am Sonntag um 15 Uhr kommt es zu einem Wiedersehen. (Archivbild) © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Wenn sich der SSV Frohnhausen und der SSV Medenbach am zweiten Kreisoberliga-Spieltag (So., 15 Uhr) in einem Fußballkreis-Duell gegenüberstehen, dann haben beide bereits gepunktet. Was nehmen Oranier-Coach Carsten Grundmann und Medenbachs Spielertrainer Sebastian Lotter aus dem ersten Spieltag mit? Fünf Fragen, zehn Antworten.