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Interview
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SSV Frohnhausen - SSV Medenbach: Da geht noch etwas mehr
Teaser KOL WEST: +++ Frohnhausen und Medenbach haben am ersten Spieltag in intensiven Partien gepunktet. Vor dem direkten Duell sehen beide Trainer trotzdem Luft nach oben +++
Dillenburg. Wenn sich der SSV Frohnhausen und der SSV Medenbach am zweiten Kreisoberliga-Spieltag (So., 15 Uhr) in einem Fußballkreis-Duell gegenüberstehen, dann haben beide bereits gepunktet. Was nehmen Oranier-Coach Carsten Grundmann und Medenbachs Spielertrainer Sebastian Lotter aus dem ersten Spieltag mit? Fünf Fragen, zehn Antworten.