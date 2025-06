SSV Frohnhausen II steigt in die A-Liga auf

Dillenburg. Willkommen in der Fußball-A-Liga Dillenburg! Nach dem verpassten Aufstieg im Sommer zuvor hat der SSV Frohnhausen II sein Glück erneut via Relegationsrunde gesucht und diesmal gefunden. Auf das 0:0 beim SV Oberscheld folgte am Donnerstagabend im Rückspiel ein 2:0 (0:0)-Erfolg.