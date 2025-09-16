SSV Ettlingen – SG DJK/FV Daxlanden 4:5 (2:2)

Ettlingen. Auf tiefem Geläuf im Stadion der Gastgeber feierte die SG DJK/FV Daxlanden einen wildes, am Ende hochwichtigen Auswärtssieg. Nach dominanter Anfangsphase, einer turbulenten Mitte und einer halben Stunde Unterzahl setzte sich die SGD mit 5:4 beim Aufsteiger durch – der zweite Dreier der Saison.

Erste Halbzeit

Daxlanden erwischte den besseren Start. Devin Hansmann war auf und davon und konnte im Strafraum nur per Foul gebremst werden – Jan Malsam verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt zum 0:1 (5.).

Die Antwort der Hausherren folgte prompt: Ein zu kurz geratener Freistoß aus dem Halbfeld sprang zu Moritz Gräßer, der die Kugel mit dem Rücken zum Tor aus etwa 18 Metern Volley nahm – der Ball segelte über den Keeper hinweg zum 1:1 (8.).

Ettlingen blieb gefährlich, konterte die SGD mehrfach aus und lief gleich mehrmals frei aufs Tor, vergab jedoch. Nach einer Ecke kam Ilyas Avci völlig frei zum Kopfball – 2:1 (20.).

Kurz vor der Pause schlug Daxlanden zurück: Malsam flankte maßgenau, Julian Widy nahm die Hereingabe gefühlvoll direkt – 2:2 (43.). Zur Halbzeit stand ein aus SGD-Sicht glückliches Remis, weil die Spielkontrolle immer wieder an den Kontern der Gastgeber zerschellte.

Zweite Halbzeit

Nach dem Wechsel legte die SGD los wie die Feuerwehr – ein Doppelschlag von Petar Čičak stellte früh die Weichen: erst nach feiner Vorarbeit von Malsam 2:3 (51.), dann nach Ecke Dario Serdarusic per Kopf zum 2:4 (53.). In dieser Phase besaß Daxlanden klare Feldüberlegenheit, das Spiel schien entschieden.

Doch es blieb turbulent: Nach einem Nothandspiel außerhalb des Strafraums sah Tim Dannenmaier Rot (63.). In Unterzahl verteidigte die SGD zunächst ordentlich, ehe eine Unstimmigkeit in der letzten Kette Tönges das 3:4 (74.) ermöglichte. Daxlanden antwortete erneut – Malsam stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand her (3:5, 83.). Ettlingen gab nicht auf: Gräßer verkürzte in der 88. Minute auf 4:5, mehr ließ die SGD aber nicht zu.

Fazit

Ein ereignisreiches Auswärtsspiel mit zwei Gesichtern: spielerische Kontrolle und Effizienz rund um den Čičak-Doppelschlag, dann eine lange Unterzahl und zittrige Schlussminuten. Unter dem Strich stehen extrem wichtige drei Punkte – die Bilanz nun 2 Siege / 2 Niederlagen.

Ausblick: Am Sonntag empfängt die SGD den FV Malsch. Nach dem Auswärtssieg heißt es nachlegen, um den Sprung in die obere Tabellenhälfte anzupeilen.