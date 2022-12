Unglücklich verloren hat der SSV Erkrath am Wochenende. – Foto: Holger Johan

SSV Erkrath verliert durch ein Eigentor SV Hilden-Nord tritt nicht an. Spiel der SpVg Hilden 05/06 ist verlegt. Die SSVg Haan geht mit einer 0:6-Abfuhr in die Winterpause.

SSV Erkrath – Düsseldorfer SC 99 0:1 (0:0). Im letzten Heimspiel des Jahres war der SSV in Geberlaune. Das Tor des Tages ging nämlich auf das Konto von Defensivspieler Timo Leesten, der mit einem verunglückten Abwehrversuch (60.) den Ball ins eigene Gehäuse bugsierte. „Eigentor kassiert, selbst gute Chancen ausgelassen: Das Matchglück ist seit drei Spielen nicht auf unserer Seite. Objektiv betrachtet war das ein typisches 0:0-Spiel. Dabei machten wir in der Defensive einen guten Job, spielten vielleicht die bisher beste erste Halbzeit in dieser Saison“, fasste Trainer Daniel Hummler seine Eindrücke zusammen.

Natürlich mischte auch der Düsseldorfer SC munter mit, traf in der Schlussphase von Durchgang eins per Freistoß den Querbalken und scheiterte in der 36. Minute, wenn auch aus abseitsverdächtiger Position, an Michael Meyer. Der SSV-Schlussmann verhinderte auch nach dem Seitenwechsel in zwei Situationen ein Gegentor. Im zweiten Abschnitt agierten die Einheimischen offensiver, erst recht nach dem Rückstand. Die beiden Kopfballchancen für Marco Pereira Kränzle und Philip Smith waren im Ansatz vielversprechend, brachten indes keinen Ertrag. Dazu verfehlte der eingewechselte Marvin Müller ganz am Ende aus halblinker Position nur knapp das gegnerische Gehäuse. SSV Erkrath: Meyer – Paktiani, Leesten, Duran (56. Smith), Heuer, Pira, Jovanovic (85. Müller), Vinciguerra (22. Buyaala, 80. Palac), Heimes, Achabakh (65. Pereira Kränzle), Antwi. ______________

SV Hilden-Nord – SG Benrath-Hassels 0:2. Die SG kam am vergangenen Wochenende, ohne eine einzige Einsatzminute absolviert zu haben, zu fünf Punkten. Deren zwei resultieren indirekt aus dem 2:2 des unmittelbaren, aber jetzt schon vier Zähler zurückliegenden Verfolgers CfR Links beim SV Oberbilk 09 Düsseldorf. Die Fahrt nach Hilden brauchten die Benrather am Sonntag erst gar nicht anzutreten – der SV Nord sagte die Partie bereits am Samstagmittag ab. Also drei weitere Punkte für den Klassenprimus. „Benrath-Hassels ist ein Topteam in unserer Liga. Mit denen hätten wir uns gerne erneut gemessen. Im Hinspiel haben wir trotz der 2:5-Niederalage 70 Minuten lang gut mitgehalten. Aber unsere extrem angespannte Personalsituation ließ es einfach nicht zu. Aufgrund zahlreicher Erkrankungen und verletzungsbedingter Ausfälle hätten wir keine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammen bekommen“, erklärte Nord-Trainer Mursel Zabeli den freiwilligen Verzicht.

_____________ SpVg. Hilden 05/06 – KSC Tesla 07 Düsseldorf. Spielverlegung auf den 23. Januar 2023. _____________