SSV Erkrath und SV Oberbilk 09 kämpfen um das Ticket zur Kreisliga A!

In der Offensive ruhen die Erwartungen unter anderem auf Pascal Santo, der im Januar zum Team stieß und in 12 Spielen 13 Tore erzielte. In der Defensive ist Leo Stertenbrink mit über 2200 Spielminuten eine feste Größe. Für ihn ist es zudem ein Aufeinandertreffen mit seiner alten Wirkungsstätte, da er früher in der Jugend und später auch in der ersten Mannschaft des SSV Erkrath aktiv war.

Der SV Oberbilk 09 hat nach dem Abstieg aus der Kreisliga A eine starke Saison in der Kreisliga B gespielt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thissen verpasste den direkten Aufstieg am letzten Spieltag nur knapp und sicherte sich den zweiten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz der Oberbilker umfasst 25 Siege, fünf Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen in 32 Spielen bei einem Torverhältnis von 106:35. Seit vergangenem Oktober ist das Team ungeschlagen...

Die Situation beim SSV Erkrath

Der SSV Erkrath geht ebenfalls in sehr guter sportlicher Verfassung in die Relegation. Trainer David Grützner kann personell nahezu auf den gesamten Kader zurückgreifen. Die Stärke der Erkrather liegt vor allem in der Offensive, was sich maßgeblich an den Leistungen von Brian Prempeh festmachen lässt. Der Angreifer beendete die reguläre Spielzeit als bester Scorer der Liga und verzeichnete eine Statistik von 48 Toren und 24 Vorlagen. Ihn daran zu hindern gefährlich vor das Tor zu kommen, wird eine der Hauptaufgaben der Oberbilker Abwehr sein!





Bisherige Duelle und Spieltermine

Ein Blick auf die bisherigen Aufeinandertreffen beider Vereine zeigt einen leichten statistischen Vorteil für die Düsseldorfer. Aus den vergangenen 20 Duellen ging der SV Oberbilk zehnmal als Sieger hervor, darunter auch beim jüngsten Spiel im Februar 2025, das mit 1:0 für die schwarz-weissen endete.





Die endgültige Entscheidung über den Aufstieg in die Kreisliga A fällt nun in zwei direkten Vergleichen. Das Hinspiel findet am Mittwoch, den 10. Juni, um 19:30 Uhr auf dem Kunstrasen in Oberbilk statt. Das alles entscheidende Rückspiel wird anschließend am Sonntag, den 14. Juni, um 15:00 Uhr im Toni-Turek-Stadion (Rasen) in Erkrath angepfiffen.