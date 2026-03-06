SSV Erkrath setzt Zeichen gegen Rassismus

Der SSV Erkrath steht für Zusammenhalt und gelebte Vielfalt auf sowie neben dem Platz. Mit einem neuen Banner am Kunstrasenplatz positioniert sich der SSV im Rahmen einer bundesweiten Aktion deutlich gegen Diskriminierung und für ein respektvolles Miteinander im Fußball.

Beim SSV Erkrath kommen täglich Menschen aus den verschiedensten Nationen zusammen, um ihrer gemeinsamen Leidenschaft nachzugehen. An kaum einem anderen Ort ist die Herkunft so nebensächlich wie beim Zusammenspiel auf dem grünen Rasen. Um diese Werte sichtbar zu machen, haben wir am Kunstrasenplatz in unserem Toni-Turek Stadion ein neues Banner installiert. Die Botschaft der DFB-Aktion „Fussball Verein(t) Gegen Rassismus“ ist dabei unmissverständlich: Wir stellen uns gemeinsam gegen Rechtsextremismus und jegliche Form von Ausgrenzung.

Ein wichtiges Detail des neuen Banners ist der integrierte QR-Code. Über diesen können Vorfälle direkt und unkompliziert gemeldet werden, damit wir als Gemeinschaft sofort handeln können. Wir machen uns stark für Vielfalt und Respekt, denn Diskriminierung hat bei uns keine Chance.

Wir laden alle Mitglieder und Gäste ein, diesen Weg der Toleranz weiterhin mit uns zu gehen... und sehen uns beim nächsten Heimspiel auf dem Platz!