SSV Erkrath empfängt SC Unterbach zum Vorbereitungsderby Für den SSV Erkrath ist das Testspiel gegen den zwei Klassen höher spielenden SC Unterbach eine „interessante Herausforderung". Doch der SCU muss erst wieder zur Top-Form finden. von RP / Elmar Rump · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Für den SSV Erkrath steht das zweite Testspiel an. – Foto: Dennis Kemmerling

SSV Erkrath – SC Unterbach. Das mit viel Kreisliga A-Tradition behaftete Nachbarschaftsduell dürfte bei den Fußballfreunden in beiden Lagern selbst als Saisonvorbereitungsspiel auf großes Interesse stoßen. Angepfiffen wird das Derby an diesem Sonntag um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Freiheitstraße.

Morgen, 13:00 Uhr SSV Erkrath SSV Erkrath SC Unterbach Unterbach 13:00 PUSH

Die letzten Vergleiche in der gemeinsamen Kreisliga A-Spielzeit 2024/25 entschieden die Unterbacher für sich. In Erkrath mit 4:3 und auf eigenem Platz, als der Gegner schon dem Abstieg entgegen taumelte, deutlich mit 8:0. Beide Teams haben erst einmal getestet Für beide Teams steht erst ein Testspiel zu Buche. Der SSV siegte gegen A-Kreisligist TuS Gerresheim nach Toren von Mustafa Paktiani, Brian Prempeh und Aloyzious Kafeero mit 3:2. Unterbach quittierte die 2:6-Heimschlappe gegen Sportfreunde Gerresheim. Dass sich das Team von Coach Axel Bellinghausen dafür rehabilitieren will, steht außer Frage. Auch wenn Thomas Schulzky, der Fußball-Abteilungsleiter, einräumt: „Es ist immer noch Vorbereitung, da wird personell noch viel ausprobiert und im Training intensiv gearbeitet. 20 Leute und mehr bei den Übungseinheiten machen die Bereitschaft und die Einstellung des Kaders deutlich. Andererseits müssen natürlich auch die Leistungen und die Ergebnisse stimmen. Da muss die Mannschaft, im Rückblick auf das erste Spiel, diesmal liefern.“ Schulzky meldet noch einen weiteren Zugang: Vom Mittelrhein-Bezirksligisten SpVg Frechen 20 II wechselt mit Luca Schmitz ein 20-jähriger Defensivspieler an den Niermannsweg.