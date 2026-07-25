SSV Erkrath empfängt SC Unterbach zum Vorbereitungsderby

SSV Erkrath – SC Unterbach. Das mit viel Kreisliga A-Tradition behaftete Nachbarschaftsduell dürfte bei den Fußballfreunden in beiden Lagern selbst als Saisonvorbereitungsspiel auf großes Interesse stoßen. Angepfiffen wird das Derby an diesem Sonntag um 13 Uhr auf dem Kunstrasenplatz an der Freiheitstraße.
Die letzten Vergleiche in der gemeinsamen Kreisliga A-Spielzeit 2024/25 entschieden die Unterbacher für sich. In Erkrath mit 4:3 und auf eigenem Platz, als der Gegner schon dem Abstieg entgegen taumelte, deutlich mit 8:0.
Für beide Teams steht erst ein Testspiel zu Buche. Der SSV siegte gegen A-Kreisligist TuS Gerresheim nach Toren von Mustafa Paktiani, Brian Prempeh und Aloyzious Kafeero mit 3:2. Unterbach quittierte die 2:6-Heimschlappe gegen Sportfreunde Gerresheim. Dass sich das Team von Coach Axel Bellinghausen dafür rehabilitieren will, steht außer Frage. Auch wenn Thomas Schulzky, der Fußball-Abteilungsleiter, einräumt: „Es ist immer noch Vorbereitung, da wird personell noch viel ausprobiert und im Training intensiv gearbeitet. 20 Leute und mehr bei den Übungseinheiten machen die Bereitschaft und die Einstellung des Kaders deutlich. Andererseits müssen natürlich auch die Leistungen und die Ergebnisse stimmen. Da muss die Mannschaft, im Rückblick auf das erste Spiel, diesmal liefern.“ Schulzky meldet noch einen weiteren Zugang: Vom Mittelrhein-Bezirksligisten SpVg Frechen 20 II wechselt mit Luca Schmitz ein 20-jähriger Defensivspieler an den Niermannsweg.
Beim SSV ist der im Juni knapp verpasste direkte Wiederaufstieg zwar kein aktuelles Thema mehr, aber auch nicht so ganz vergessen. Zur Erinnerung: Hinter dem MSV Hilden landeten die Rot-Weißen nach dem letzten Spieltag der Kreisliga B, Gruppe 2, auf Rang zwei. In der Relegation ging es gegen den SV Oberbilk 09. In Düsseldorf gab es ein 0:0. Als sich der SSV bereits als (Fast-) Aufsteiger wähnte, unterlag die Elf von Trainer David Grützner auf eigenem Platz mit 0:5 (!). Aus der Traum von der direkten Rückkehr in die höhere Klasse.
Unabhängig davon freuen sie sich an der Freiheitstraße auf die neue Saison und das Gastspiel des SCU. „Ein guter Gegner und für unsere Mannschaft eine interessante Herausforderung gegen die jetzt zwei Klassen höher spielenden Unterbacher. Das Ergebnis ist am Ende zwar nicht so wichtig, trotzdem wollen wir uns natürlich gut verkaufen“, betont der Sportliche Leiter des SSV, Werner Nowak.