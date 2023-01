SSV Erkrath besiegt die TuRU-Reserve Am Sonntag geht es für die Mannschaft von Daniel Hummler zum Düsseldorfer SV 04.

A-Kreisligist SSV Erkrath startete erfolgreich ins neue Jahr. Im Nachholspiel bei TuRU 80 Düsseldorf II siegte das Team von Daniel Hummler am Donnerstagabend mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer (51.) markierte der nach einer Viertelstunde eingewechselte Zugang Paul Makaya (zuletzt DSC 99). Der 19-Jährige stand goldrichtig, nachdem Milutin Jovanovic mit einem Freistoß den Pfosten getroffen hatte. „Das war ein hartes Stück Arbeit. TuRU spielte keineswegs wie ein abgeschlagener Tabellenletzter. Vermutlich hatte sich das Team Verstärkungen aus dem erweiterten Oberligakader geholt. Wir sind auf jeden Fall erleichtert, das doch nervenaufreibende Duell gewonnen und endlich wieder zu null gespielt zu haben“, konstatierte der SSV-Coach.

Vielversprechende Tormöglichkeiten waren während der 90 Minuten rar gesät. Erkraths Torhüter Michael Meyer verhinderte mit einer Glanzparade den möglichen Ausgleich (77.). Da hatten die Oberbilker aufgrund einer roten Karte (61.) nur noch zehn Leute auf dem Platz. Auf der Gegenseite scheiterte Mohamed Achabakh im Anschluss an einen Eckball mit einem sehenswerten Seitfallzieher am gegnerischen Schlussmann. Für Sammy Heuer, der nach einem nicht geahndeten Foul eines Oberbilkers mit einer Knieverletzung in die Uni-Klinik gebracht wurde, war die Partie bereits nach 13, 14 Minuten beendet.