SSV entscheidet Testspiel nach der Pause deutlich für sich

Erst nach dem Seitenwechsel fand der SSV den Weg zum Tor. Mit drei Treffern innerhalb der zweiten Halbzeit setzte sich die Mannschaft im Testspiel gegen den 1. FC Wunstorf souverän mit 3:0 durch. Theo Jacques Tripler und Nicolás Mokry trugen sich in die Torschützenliste ein.
In den ersten 45 Minuten begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, ohne dass ein Treffer fiel. Der SSV und der 1. FC Wunstorf gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.
Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff brachte Theo Jacques Tripler den SSV auf die Siegerstraße. Mit seinem Treffer in der 46. Minute erzielte er die Führung und leitete eine starke Phase seiner Mannschaft ein.
Nur sechs Minuten später baute Nicolás Mokry den Vorsprung auf 2:0 aus. Der Offensivspieler zeigte sich auch in der Schlussphase treffsicher und sorgte mit seinem zweiten Tor des Tages in der 74. Minute für den 3:0-Endstand.
Mit einer deutlichen Steigerung im zweiten Durchgang kontrollierte der SSV das Testspiel und ließ dem 1. FC Wunstorf kaum noch Möglichkeiten. Die konsequente Chancenverwertung nach der Pause bildete die Grundlage für einen verdienten 3:0-Erfolg im Rahmen der Sommervorbereitung.