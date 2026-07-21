SSV entscheidet Testspiel nach der Pause deutlich für sich Nach einer torlosen ersten Halbzeit steigert sich der SSV im zweiten Durchgang von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Erst nach dem Seitenwechsel fand der SSV den Weg zum Tor. Mit drei Treffern innerhalb der zweiten Halbzeit setzte sich die Mannschaft im Testspiel gegen den 1. FC Wunstorf souverän mit 3:0 durch. Theo Jacques Tripler und Nicolás Mokry trugen sich in die Torschützenliste ein.

In den ersten 45 Minuten begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, ohne dass ein Treffer fiel. Der SSV und der 1. FC Wunstorf gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Tripler eröffnet den Torreigen Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff brachte Theo Jacques Tripler den SSV auf die Siegerstraße. Mit seinem Treffer in der 46. Minute erzielte er die Führung und leitete eine starke Phase seiner Mannschaft ein.