SSV Elze verpflichtet Offensivduo

Der SSV Elze hat die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison offiziell vorgestellt. Mit Mahmud Hamza kehrt ein alter Bekannter zurück an den Lindenweg. Der 21-Jährige war bereits vor drei Jahren Teil der Aufstiegsmannschaft und sammelte damals seine ersten Erfahrungen in der Kreisliga für den SSV. Nach seiner Station bei Teutonia Sorsum zieht es den dribbelstarken Flügelspieler nun zurück in seine Heimat. Hamza wird künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen.