SSV Elze unterliegt Alfeld im ersten Härtetest Elze kassiert klare Testspielniederlage gegen Bezirksliga-Favorit Alfeld – doch der Blick bleibt nach vorn

Das erste Testspiel unter dem neuen Trainer Sven Pohl endete für den SSV Elze mit einer herben Niederlage. Gegen die ambitionierte SV Alfeld – in dieser Saison als Aufstiegsfavorit in der Bezirksliga gehandelt – setzte es ein deutliches 1:11. An der Seitenlinie des Gegners stand ausgerechnet Ex-Trainer Miguel Krahl, der den SSV in den vergangenen Jahren geprägt hatte.

Schon nach fünf Minuten lag Elze mit 0:2 zurück. Alfeld zeigte sich eiskalt in der Chancenverwertung und nutzte frühe Fehler in der Elzer Defensive gnadenlos aus. Zur Pause stand es 5:1 für die Gastgeber. Den Ehrentreffer erzielte Kapitän Sven Hilbert per Strafstoß, nachdem Till David nur regelwidrig zu stoppen war. Auch im zweiten Durchgang blieb die SV Alfeld das dominierende Team. Immer wieder lud der SSV durch Ballverluste in gefährlichen Räumen zu Gegentoren ein. Am Ende stand ein ernüchterndes Ergebnis – doch von Resignation ist keine Spur. „Klingt komisch, aber es war definitiv nicht alles schlecht“, heißt es aus dem Teamumfeld.