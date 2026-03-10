SSV Elze schlägt RSV Achtum mit 3:1

Nach der Winterpause zeigte sich der SSV Elze zunächst ungewohnt nervös, doch in der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber das Spiel gegen den RSV Achtum und feierten einen verdienten 3:1-Heimsieg.

Nach der langen Winterpause merkte man dem SSV Elze in der Partie gegen den RSV Achtum zunächst die fehlende Spielpraxis an. Die Gastgeber hatten zwar zu Beginn mehr Ballbesitz, doch die Gäste konzentrierten sich auf schnelle Umschaltmomente. Gefährliche Torchancen blieben in der ersten Halbzeit Mangelware, sodass viele Zuschauer bereits auf ein torloses Unentschieden zur Pause eingestellt waren.

Doch kurz vor der Halbzeit ging der RSV Achtum überraschend mit 0:1 in Führung. Nach einem riskanten Zweikampf an der Strafraumgrenze entschied der Schiedsrichter auf Freistoß – und der Gästestürmer Tobias Gilica verwandelte den Ball unhaltbar ins Torwarteck.

Starker Auftritt nach der Pause

In der zweiten Halbzeit brauchten die Elzer zunächst etwas Zeit, um wieder ins Spiel zu finden. Mit zunehmender Spieldauer wurden sie jedoch immer gefährlicher und drängten auf den Ausgleich. Zunächst hatten sie noch Pech am Aluminium: Ein Pfosten- und ein Lattentreffer verhinderten das Tor. In der 80. Minute war es dann soweit: Neuzugang Dennis Schumann spielte einen Lupfer auf den zuvor eingewechselten Mensur Berisha, der eiskalt zum 1:1 einschob.

Nur kurze Zeit später gelang den Gastgebern die Führung. Ali Hennaoui traf zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte erneut Mensur Berisha, der somit einen Doppelpack schnürt.

In den Schlussminuten kamen die Gäste noch zu ein bis zwei gefährlichen Kontern, die jedoch von der Elzer Defensive erfolgreich vereitelt wurden. Am Ende stand ein verdienter 3:1-Heimsieg für den SSV Elze.

SSV Elze – RSV Achtum 3:1

SSV Elze: Alexander Gruhlke, Ali Hennaoui, Hadi Hennaoui, Marc Diedrichs, Thomas Hauptmann, Till David, Tobias Wißert, Dennis Klippstein (72. Mahmut Hamza), Miguel Krahl, Dennis Schumann (90. Jamal Dogui) - Trainer: Sven Pohl

RSV Achtum: Rezan Hasso Hussain, Tomas Ali Darweesh Hamo, David Hauschild, Kordian Sienkiewicz, Marvin Günther, Jan-Paul Schwenke (88. Patrick Fricke), Ben Werchan, Tobias Gilica (88. Batuhan Aydogmus), Philip Hawranke, Max Rademacher, Ole Matti Dotzauer - Trainer: Patrick Fricke

Schiedsrichter: Detlev Fischer

Tore: 0:1 Tobias Gilica (45.+1), 1:1 Mensur Berisha (80.), 2:1 Ali Hennaoui (87.), 3:1 Mensur Berisha (89.)