SSV Elze erkämpft Punkt im Derby – Remis in Nordstemmen Hennaoui trifft per Elfmeter – 1:1 bringt beiden Teams einen Zähler im Tabellenkeller von red · Heute, 11:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der SSV Elze hat in der Kreisliga Hildesheim beim VfL Nordstemmen ein 1:1-Unentschieden erreicht. Nach Führung durch einen verwandelten Strafstoß musste sich das Team am Ende mit einer Punkteteilung begnügen.

Bereits am Freitagabend stand für den SSV Elze in der Kreisliga Hildesheim das Auswärtsspiel beim VfL Nordstemmen auf dem Programm. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel wollte die Mannschaft im Rückspiel etwas Zählbares mitnehmen. Die Partie war in der ersten Halbzeit von taktischer Vorsicht geprägt. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, gingen kein unnötiges Risiko ein und neutralisierten sich weitgehend. Große Offensivaktionen blieben aus, da sich das Spiel überwiegend im Mittelfeld abspielte.