SSV Elze erkämpft Punkt im Derby – Remis in Nordstemmen

Der SSV Elze hat in der Kreisliga Hildesheim beim VfL Nordstemmen ein 1:1-Unentschieden erreicht. Nach Führung durch einen verwandelten Strafstoß musste sich das Team am Ende mit einer Punkteteilung begnügen.
Bereits am Freitagabend stand für den SSV Elze in der Kreisliga Hildesheim das Auswärtsspiel beim VfL Nordstemmen auf dem Programm. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel wollte die Mannschaft im Rückspiel etwas Zählbares mitnehmen.
Die Partie war in der ersten Halbzeit von taktischer Vorsicht geprägt. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, gingen kein unnötiges Risiko ein und neutralisierten sich weitgehend. Große Offensivaktionen blieben aus, da sich das Spiel überwiegend im Mittelfeld abspielte.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielgeschehen zunächst wenig. Der SSV Elze ging jedoch in Führung: Ali Hennaoui wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß souverän zum 1:0. In der Folgezeit erspielte sich Elze leichte Vorteile, verpasste es jedoch, das Ergebnis weiter auszubauen.
Nordstemmen blieb jedoch im Spiel und kam ebenfalls durch einen Strafstoß zum verdienten Ausgleich. Das 1:1 spiegelte den Spielverlauf insgesamt wider und brachte beiden Teams einen Punkt.
In der Tabelle bleibt der SSV Elze mit nun 15 Punkten aus 19 Spielen auf Rang 14. Damit steckt die Mannschaft weiterhin im unteren Tabellenbereich. Der Punktgewinn im direkten Duell mit dem VfL Nordstemmen bringt beide Teams im engen Tabellenkeller jeweils einen kleinen Schritt voran. Am Ostersamstag geht es für Elze mit dem Auswärtsspiel beim TSV Deinsen weiter.