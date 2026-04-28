SSV Elze dreht Partie gegen Alfeld II und siegt spät

– Foto: IMAGO IMAGES

Der SSV Elze hat in der Kreisliga Hildesheim ein spektakuläres Heimspiel gegen den SV Alfeld II mit 4:3 gewonnen. In einer wechselhaften Partie geriet die Mannschaft von Sven Pohl zunächst früh in Rückstand, antwortete jedoch umgehend: Till David glich aus und bereitete wenig später die Führung durch Hadi Hennaoui vor. Noch vor der Pause kamen die Gäste, die über weite Strecken ihre Offensivqualitäten unter Beweis stellten, zum verdienten Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel übernahm zunächst Alfeld II die Kontrolle und ging erneut in Führung. Der SSV Elze tat sich in dieser Phase schwer, fand jedoch mit zunehmender Spieldauer zurück in die Partie. Torhüter Alex Gruhlke hielt seine Mannschaft mit mehreren Aktionen im Spiel, ehe Thomas Hauptmann rund zwanzig Minuten vor dem Ende per Kopf nach Flanke von Till David zum 3:3 traf.

Elze nutzt Standards konsequent

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase: Einen Freistoß aus großer Distanz brachte erneut Till David vor das Tor, der Ball senkte sich über Freund und Feind hinweg direkt ins Netz zum 4:3. Nach kurzer Nachspielzeit stand ein wichtiger Heimerfolg für den SSV Elze, der damit im Kampf um den Klassenerhalt ein Ausrufezeichen setzte.