SSV Elze dreht das Spiel und holt drei wichtige Punkte

Lange sah es nach einem Rückschlag aus – doch mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und einem überragenden zweiten Durchgang sichert sich der SSV Elze drei enorm wichtige Punkte.

Die Gäste starteten druckvoll, setzten die Elzer Defensive früh unter Stress und erspielten sich mehrere gefährliche Situationen. Nur mit Glück – etwa bei einem Pfostentreffer nach Freistoß – und einem starken Rückhalt im Tor durch Alex Gruhlke blieb Elze zunächst im Spiel. Als vieles bereits auf eine knappe Pausenführung für Sarstedt hindeutete, folgte der überraschende Ausgleich: Nach einem Foul an Ali Hennaoui im Strafraum übernahm dieser selbst die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich Elze wie verwandelt. Mit hoher Intensität, klarem Siegeswillen und mutigem Offensivspiel drängten die Gastgeber auf die Entscheidung – und wurden belohnt. Dennis Schumann avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner und stellte auf 3:1.