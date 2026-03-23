 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SSV Elze dreht das Spiel und holt drei wichtige Punkte

Nach hart umkämpfter erster Hälfte zeigt Elze Moral und besiegt den 1. FC Sarstedt verdient mit 3:1

von Redaktion · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

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Kreisliga Hildesheim
SSV Elze
FC Sarstedt

Lange sah es nach einem Rückschlag aus – doch mit Leidenschaft, Laufbereitschaft und einem überragenden zweiten Durchgang sichert sich der SSV Elze drei enorm wichtige Punkte.

Gestern, 14:30 Uhr
SSV Elze
SSV ElzeSSV Elze
1. FC Sarstedt
1. FC SarstedtFC Sarstedt
3
1
Abpfiff

Die Gäste starteten druckvoll, setzten die Elzer Defensive früh unter Stress und erspielten sich mehrere gefährliche Situationen. Nur mit Glück – etwa bei einem Pfostentreffer nach Freistoß – und einem starken Rückhalt im Tor durch Alex Gruhlke blieb Elze zunächst im Spiel. Als vieles bereits auf eine knappe Pausenführung für Sarstedt hindeutete, folgte der überraschende Ausgleich: Nach einem Foul an Ali Hennaoui im Strafraum übernahm dieser selbst die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:1.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich Elze wie verwandelt. Mit hoher Intensität, klarem Siegeswillen und mutigem Offensivspiel drängten die Gastgeber auf die Entscheidung – und wurden belohnt. Dennis Schumann avancierte mit einem Doppelpack zum Matchwinner und stellte auf 3:1.

Am Ende steht ein verdienter Sieg gegen einen spielstarken Gegner – und vor allem ein Signal im Abstiegskampf. Der SSV Elze lebt, kämpft und zeigt die richtige Mentalität zur entscheidenden Phase der Saison.