SSV Elze bindet Trainer Pohl über die Saison hinaus

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Der SSV Elze hat eine zentrale Personalfrage geklärt: Sven Pohl wird auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie der ersten Mannschaft stehen. Wie der Verein mitteilte, fiel die Entscheidung einvernehmlich zwischen Vorstand und Trainer – und das zu einem Zeitpunkt, an dem sportlich weiterhin der Kampf um den Klassenerhalt im Mittelpunkt steht.

Mit dieser frühzeitigen Festlegung setzt der Klub ein bewusstes Zeichen. Die Verantwortlichen halten am eingeschlagenen Weg fest und schaffen damit Klarheit für die Planung über die laufende Saison hinaus. Intern wird die Verlängerung als Ausdruck großen Vertrauens in die Arbeit des Trainers und die Entwicklung der Mannschaft gewertet.

Vertrauen trotz angespannter sportlicher Lage

Die Entscheidung fällt in einer Phase, in der der SSV Elze in der Kreisliga Hildesheim um den Verbleib in der Liga ringt. Gerade vor diesem Hintergrund unterstreicht die Vereinsführung ihre Überzeugung, unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen an der aktuellen sportlichen Ausrichtung festzuhalten.