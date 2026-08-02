SSV Ehingen-Süd trifft auf Balingen: "Wir sind heiss auf das Spiel"

Narciso Filho war im Spiel gegen den FC Blaubeuren doppelter Torschütze. – Foto: Alexander Sättele

Der SSV Ehingen-Süd steht in der dritten Runde des WFV-Pokals vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Am Dienstag, 4. August, empfängt der Landesligist um 18 Uhr die TSG Balingen aus der Oberliga Baden-Württemberg. Der Gegner setzte sich in der zweiten Runde mit 2:0 gegen den TSV Riedlingen (Landesliga, Staffel 4) durch.

„Wir freuen uns auf die Partie gegen dem Oberligsten und letztährigen Regionalligisten. Wir sind heiss auf das Spiel und wollen das Bestmögliche erreichen“, sagt Trainer Florian Treske zu diesem Pokalspiel. Balingen kommt als Favorit nach Kirchbierlingen, doch auch der SSV hat sich mit einem auffälligen Auftritt in der zweiten Pokalrunde für diese Partie qualifiziert.

Am vergangenen Freitag setzte sich Ehingen-Süd gegen den Ligakonkurrenten FC Blaubeuren mit 5:1 nach Verlängerung durch. Nach 90 Minuten hatte es noch 0:0 gestanden. Erst danach fiel die Entscheidung, dann aber mit großer Deutlichkeit. Ehingen-Süd erzielte in der Verlängerung fünf Tore und zog damit in die dritte Runde ein.

Treske sieht in diesem Verlauf auch einen Hinweis auf den Zustand seiner Mannschaft. „Wir hatten in der regulären Partie schon unsere Chancen. Aber in der Verlängerung konnten wir unsere gute Fitness ausspielen und doch noch die Tore machen. Fünf Tore in einer halben Stunde spricht natürlich für unseren Offensiven Fussball.“

Mut mit Vorsicht

Gegen Balingen wird ein anderer Maßstab gelten. Der Oberligist bringt nach Treskes Einschätzung Spieler mit, die Partien auf diesem Niveau prägen können. „Wir haben wenig zu verlieren und einiges zu gewinnen. Deshalb wollen wir weiterhin auf unsere Fussball Wert legen aber naürlich mit einer Portion Vorsicht. Balingen besitzt einige Unterschiedsspieler mit Regionalliga- und Oberligaerfahrung.“

Kampf bis zur letzten Minute

„Wir wollen den Zuschauern weiterhin unseren attraktiven Fussball bieten und natürlich einen Pokal Kampf bis zur letzten Minute!", sagt Treske zu dem Spiel vor hoffentlich vielen Fans.

Personell muss Ehingen-Süd auf mehrere Spieler verzichten. Max Bachner fällt verletzt aus, Tim Schneider befindet sich im Urlaub. Dazu kommen die langzeitverletzten Robin Biesinger, Luan Bausenhart, Aaron Akhabue und Jonas Dress. Ansonsten sind laut Treske alle Mann an Bord.

Somit ist also alles angerichtet für den Pokal-Kracher am Dienstag. Wie der SSV auch treffend auf Instagram dazu schreibt: "Unsere Männer sind bereit – jetzt fehlt nur noch ihr!"