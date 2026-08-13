SSV Ehingen-Süd eröffnet die Saison gegen den SV Reinstetten

– Foto: Alexander Sättele

Die Landesliga Staffel 4 meldet sich mit einem reizvollen Auftakt zurück: Verbandsliga-Absteiger SSV Ehingen-Süd empfängt den SV Reinstetten, während der TSV Neu-Ulm mit Aufsteiger TSV Eschach gleich einen Neuling prüfen darf. Der SV Mietingen und der TSV Riedlingen beendeten die Vorsaison punktgleich und treffen nun aufeinander, während der TSV 1889 Buch auf den TSV Heimenkirch trifft. Vizemeister FV Rot-Weiß Weiler bekommt es mit Aufsteiger FC Mengen zu tun, zugleich beginnt für den TSV Ummendorf gegen den FC Wangen das Abenteuer Landesliga. Auch Aufsteiger SC Türkgücü Ulm trifft mit dem FV Olympia Laupheim sofort auf einen etablierten Gegner, während auch die SSG Ulm 99 und der FC Blaubeuren aufeinander treffen.



Mit dem SSV Ehingen-Süd eröffnet der Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg die neue Saison gegen den SV Reinstetten und steht damit sofort im Blickpunkt des ersten Spieltags. Der SV Reinstetten beendete die vergangene Spielzeit mit 46 Punkten auf Rang elf. Für den SVR bietet sich damit gleich zum Auftakt die Gelegenheit, sich gegen einen höherklassig erprobten Gegner zu behaupten, während Ehingen-Süd seinen Neustart in der Landesliga mit dem neuen Trainer Florian Treske vollzieht. Auch der SSV geht mit dem neuen Trainer Michael Bochtler in die neue Saison.

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Aufsteiger TSV Ummendorf beginnt seine Landesliga-Saison vor eigenem Publikum gegen den FC Wangen. Ummendorf kommt als Relegationssieger aus der Bezirksliga Oberschwaben, während Wangen die vergangene Landesliga-Spielzeit mit 48 Punkten und auf dem siebten Tabellenplatz abschloss. Damit trifft ein Liga-Neuling sofort auf eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte der Vorsaison und ist gleich gefordert. ---



Der FV Rot-Weiß Weiler geht mit der stärksten Platzierung aller verbliebenen Mannschaften aus der vergangenen Landesliga-Saison in den Auftakt: 57 Punkte und Rang zwei standen am Ende zu Buche. Gegner FC Mengen steigt aus der Bezirksliga Oberschwaben auf und betritt damit zum ersten Mal in dieser Saison die Landesliga-Bühne. Für Weiler ist das Duell mit dem Aufsteiger eine erste Gelegenheit, an die starke Vorsaison anzuknüpfen, während Mengen sich in Weiler bestmöglichst präsentieren möchte.

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Der TSV Neu-Ulm geht als Tabellensechster der vergangenen Landesliga-Saison in das Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Eschach, der aus der Bezirksliga Bodensee kommt. Neu-Ulm sammelte in der Vorsaison 49 Punkte und fiel vor allem mit 87 erzielten Treffern auf. Für Eschach beginnt dagegen eine neue sportliche Herausforderung zur neuen Spielzeit.

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Sa., 15.08.2026, 15:30 Uhr SV Mietingen Mietingen TSV Riedlingen Riedlingen 15:30 PUSH



Kaum enger könnte die Ausgangslage vor dem ersten Spieltag sein: Der SV Mietingen und der TSV Riedlingen schlossen die vergangene Saison jeweils mit 47 Punkten ab. Mietingen belegte mit 62:57 Toren Rang neun, Riedlingen folgte mit 55:56 Treffern auf Platz zehn. Schon zum Saisonstart begegnen sich damit zwei Mannschaften, die im vergangenen Jahr nahezu auf Augenhöhe lagen und nun unmittelbar eine erste Standortbestimmung erhalten.

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Für den SC Türkgücü Ulm beginnt nach dem Aufstieg aus der Bezirksliga Donau/Iller die Landesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen den FV Olympia Laupheim. Laupheim gehörte in der vergangenen Spielzeit zu den stärkeren Mannschaften der Staffel und wurde mit 50 Punkten Vierter. Der Aufsteiger trifft damit bereits am ersten Spieltag auf eine etablierte Landesligamannschaft und möchte zu Hause positiv in die neue Saison starten.

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Sa., 15.08.2026, 16:00 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch TSV Heimenkirch Heimenkirch 16:00 live PUSH



Der TSV 1889 Buch startet als Fünfter der Vorsaison in das Heimspiel gegen den TSV Heimenkirch. Buch kam in 32 Partien auf 50 Punkte, während Heimenkirch mit 46 Punkten Rang zwölf belegte. Auf dem Papier bringt Buch damit die bessere Platzierung aus der vergangenen Saison mit, doch zum ersten Spieltag beginnt die Tabelle wieder bei null.

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In der Partie zwischen der SSG Ulm 99 und dem FC Blaubeuren treffen zwei Mannschaften aufeinander, die die vergangene Saison in der oberen Tabellenhälfte beendet haben. Ulm wurde mit 54 Punkten Dritter, Blaubeuren kam mit 48 Punkten auf Rang acht. Die Zuschauer dürfen auf ein intensives Derby hoffen.





