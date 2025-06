SSV Ehingen-Süd: "Das bestätigt das gute Mannschaftsklima"

Zwischen Euphorie und Ernüchterung



Die Saison 2024/2025 des SSV Ehingen-Süd war geprägt von zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. „Mit der Hinrunde waren wir insgesamt sehr zufrieden“, resümiert Co-Spielertrainer Jan Deiss. Die Mannschaft konnte sich unter den ersten fünf der Tabelle festsetzen und ging mit einer positiven Zwischenbilanz in die Winterpause.

„Enttäuschend war allerdings die Rückrunde. Wir haben nur wenige Spiele gewonnen und sehr viele Gegentore bekommen“, analysiert Deiss kritisch. Der siebte Platz in der Endabrechnung sei dennoch akzeptabel: „Unterm Strich haben wir am Ende allerdings die Saison als Platz 7 beendet und sind damit im Großen und Ganzen zufrieden.“

Breiter Kader, intensives Programm



„Wir haben in der Vorbereitung sehr viele Spiele, da wir einen großen Kader haben“, sagt Deiss. Das Ziel sei klar: Jeder Spieler soll auf seine Einsatzzeiten kommen. Zwei Partien sticht der Co-Spielertrainer dabei besonders hervor: „Ein Highlight in der Vorbereitung könnte das Spiel gegen den Aufsteiger TSV Neu-Ulm sein – und natürlich das erste WFV-Pokalspiel am 26.07.25.“