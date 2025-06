SSV Eggenfelden vermeldet Transfer-Viererpack

Thomas König wechselt vom Bayernligisten SV Erlbach zu den Rottalern – Foto: Verein

Der SSV Eggenfelden bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Landesliga-Saison. Nachdem man sich nach Ablauf der vergangenen Saison von einigen arrivierten Kräften verabschieden musste, war die umtriebige sportliche Leitung nun vier weitere Male auf dem Transfermarkt erfolgreich. So schnüren ab Mitte Juni der verheißungsvolle Nachwuchsstürmer Yannik Doriat (U19 SV Wacker Burghausen), der bayernligaerfahrene Thomas König (SV Erlbach), das Innenverteidiger-Talent Luca Hübner (TSV Buchbach II) und der flexibel einsetzbare Außenspieler Teodor Popa (VfL Waldkraiburg) ihre Schuhe für den SSV.

Der 19-jährige Stürmer Yannik Doriat aus dem benachbarten Wurmannsquick hat die Nachwuchsabteilung des SV Wacker durchlaufen und konnte in der Wintervorbereitung sogar schon erste Erfahrungen im Kreise der Regionalliga-Truppe der Salzachstädter sammeln. Zur neuen Saison will der körperlich starke und flexibel einsetzbare Angreifer an der Birkenallee richtig im Herrenbereich ankommen und seine Treffsicherheit in der Landesliga unter Beweis stellen. "Yannik passt perfekt in unser Anforderungsprofil. Er ist top ausgebildet, bringt tolle Anlagen mit, ist sehr hungrig und kommt aus der Region. Genau solche Jungs wollen wir bei uns in Eggenfelden haben und wir sind sehr glücklich darüber, dass er künftig unser Trikot trägt“, erklärt der sportliche Leiter des SSV, Joe Stinglhammer.









Hoffnungsvolles Talent: Yannik Doriat – Foto: Verein







Als zweiten Neuzugang darf der SSV Thomas König (24) begrüßen. Der ebenfalls flexibel einsetzbare Offensivmann kommt vom benachbarten SV Erlbach und kann insgesamt auf über 50 Spiele in der Bayernliga zurückblicken. König, der seinen Lebensmittelpunkt in Deggendorf hat, soll nun die Eggenfeldener Offensive beleben und dort den Konkurrenzkampf richtig anheizen. "Mit Thomas bekommen wir einen richtig guten Mann mit dazu, der unserem Angriff sehr gut tun wird. Wir haben in der kommenden Saison eine sehr gute Mischung aus körperlich präsenten und technisch beschlagenen Offensivspielern, mit denen wir nur schwer auszurechnen sein werden. Und Thomas kann in dieser Konstellation einen sehr wichtigen Part einnehmen“, meint Stinglhammer.









Beim SV Wacker Burghausen ausgebildet: Luca Hübner – Foto: Verein











Eine weitere junge aber sehr verheißungsvolle Verstärkung ist Luca Hübner. Der 18-jährige kann sowohl in der Innenverteidigung, als auch auf der Sechs spielen und soll auf diesen Schlüsselpositionen an die Landesliga herangeführt werden. "Luca ist ein großes Talent, der wie so einige unserer Kicker das Nachwuchsleistungszentrum des SV Wacker Burghausen durchlaufen hat. Er kennt also schon einige unserer Jungs und wird keine großen Anlaufschwierigkeiten in unserem Team haben. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist und mit uns den Weg in der Landesliga beschreiten will“, sagt Stinglhammer.





Der vierte im Bunde ist ein erfahrener Mann, der sowohl auf der defensiven, als auch der offensiven Außenbahn zuhause ist. Teodor Popa (29) hat bereits zwei Landesligaspielzeiten beim TSV Ampfing auf dem Buckel und stand zuletzt für den VfL Waldkraiburg auf dem Rasen. "Teo soll unserer jungen Mannschaft mit seiner Erfahrung helfen und kann aufgrund seiner Qualitäten mit Sicherheit eine sehr gute Rolle bei uns spielen. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist, um mit unserem Team erfolgreiche zu sein“, so Stinglhammer.









Erfahrener Kicker: Teodor Popa – Foto: Verein