– Foto: Daniel Kusber

SSV dreht Testspiel in Gütersloh Nach 0:2-Rückstand siegt die Mannschaft mit 3:2 gegen den Regionalligisten Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord FC Gütersloh Jeddeloh

Der SSV ist mit einem Achtungserfolg ins neue Jahr gestartet. Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung setzte sich das Team auswärts beim FC Gütersloh mit 3:2 durch. Gegen den ambitionierten Regionalligisten, der bereits in der kommenden Woche wieder in den Ligabetrieb der Regionalliga West einsteigt, zeigte der SSV vor allem in der zweiten Halbzeit eine überzeugende Leistung.

Früher Rückstand nach Fehlern in der Defensive Nach einer ordentlichen Anfangsphase übernahm Gütersloh zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber setzten dabei vor allem auf lange Bälle in die Spitze, die ihre Stürmer häufig gut festmachten und auf nachrückende Mitspieler ablegten. Der SSV fand nur schwer Zugriff in den Zweikämpfen. In der 18. Minute nutzte Twardzik einen Fehler in der Hintermannschaft zur Führung für den FCG. Wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Nach einer Ecke beförderte Ibrahim Touray den Ball unglücklich ins eigene Tor – 2:0 für Gütersloh.

Offensiv blieb der SSV zunächst zurückhaltend. Den ersten Abschluss verzeichnete Moritz Brinkmann mit einem Distanzschuss in der 30. Minute. Danach wurde das Spiel der Gäste mutiger. Kurz vor der Pause verkürzte ausgerechnet Touray auf 2:1. Wieder war es eine Standardsituation, die den SSV zurück ins Spiel brachte. Lindemann wechselt – und der SSV übernimmt Zur Halbzeit nahm Trainer Björn Lindemann zahlreiche Wechsel vor. Mit frischem Personal übernahm der SSV zunehmend die Spielkontrolle. Die Mannschaft agierte nun aktiver, gewann mehr Zweikämpfe und erspielte sich gute Möglichkeiten.