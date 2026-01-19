SSV dreht Testspiel in Gütersloh

Der SSV ist mit einem Achtungserfolg ins neue Jahr gestartet. Im ersten Testspiel der Wintervorbereitung setzte sich das Team auswärts beim FC Gütersloh mit 3:2 durch. Gegen den ambitionierten Regionalligisten, der bereits in der kommenden Woche wieder in den Ligabetrieb der Regionalliga West einsteigt, zeigte der SSV vor allem in der zweiten Halbzeit eine überzeugende Leistung.
Nach einer ordentlichen Anfangsphase übernahm Gütersloh zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Die Gastgeber setzten dabei vor allem auf lange Bälle in die Spitze, die ihre Stürmer häufig gut festmachten und auf nachrückende Mitspieler ablegten. Der SSV fand nur schwer Zugriff in den Zweikämpfen.
In der 18. Minute nutzte Twardzik einen Fehler in der Hintermannschaft zur Führung für den FCG. Wenige Minuten später folgte der nächste Rückschlag: Nach einer Ecke beförderte Ibrahim Touray den Ball unglücklich ins eigene Tor – 2:0 für Gütersloh.
Offensiv blieb der SSV zunächst zurückhaltend. Den ersten Abschluss verzeichnete Moritz Brinkmann mit einem Distanzschuss in der 30. Minute. Danach wurde das Spiel der Gäste mutiger. Kurz vor der Pause verkürzte ausgerechnet Touray auf 2:1. Wieder war es eine Standardsituation, die den SSV zurück ins Spiel brachte.
Zur Halbzeit nahm Trainer Björn Lindemann zahlreiche Wechsel vor. Mit frischem Personal übernahm der SSV zunehmend die Spielkontrolle. Die Mannschaft agierte nun aktiver, gewann mehr Zweikämpfe und erspielte sich gute Möglichkeiten.
In der 72. Minute hatte Brinkmann den Ausgleich auf dem Fuß, traf nach einer starken Hereingabe von Pascal Steinwender jedoch nur den Pfosten. Der verdiente Ausgleich fiel in der 86. Minute: Steinwender leitete nach einem Doppelpass mit A-Jugend-Spieler Simon Fischbeck den Ball auf Ndure weiter, der per Hacke zum 2:2 traf.
Doch dabei blieb es nicht. In der Nachspielzeit setzte Neuzugang Finn Cramer den Schlusspunkt und erzielte den 3:2-Siegtreffer für den SSV.
Mit dem Erfolg gegen einen starken Regionalligisten setzt der SSV ein positives Ausrufezeichen zum Jahresauftakt. In der kommenden Woche wartet bereits der nächste Härtetest: Am Samstag empfängt die Mannschaft den Oberligisten TSV Wetschen in Edewecht. Anstoß ist um 13:00 Uhr.