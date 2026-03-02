SSV Dillingen: Weitere fünf Jahre mit capelli als Ausrüster

Fußball-Kreisligist SSV Dillingen hat seinen Ausrüstervertrag mit der Firma capelli um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert. capelli SPORT, gegründet 2011, ist eine globale Marke mit Sitz in New York City, die sich auf Mannschaftssportarten spezialisiert hat.und heute renommierte Klubs wie den Grasshopper Club Zürich, Austria Salzburg, Pogon Stettin oder Alemannia Aachen ausrüstet. Auch bei der WM 2026 wird das Unternehmen als technischer Ausrüster von Kap Verde vertreten sein.
Michael Wiehrl, Vertriebsleiter Süd von capelli, freut sich über die Ausweitung der Zusammenarbeit: "Die SSV Dillingen ist ein besonderer Amateurklub, der immer wieder durch überregional beachtete Events, die wir auch gerne unterstützen, sowie durch eine pfiffige Präsentation unseres Equipments heraussticht. Daher war es für uns ein wichtiges Anliegen, unsere seit 2021 währende Kooperation, die stets von vertrauensvoller Zusammenarbeit geprägt war, fortzuführen."
In die gleiche Kerbe schlägt SSV-Vorsitzender Christoph Nowak: "Wir sind wirklich stolz darauf, als Amateurverein aus der achten Liga einen eigenen, direkten Ausrüstungskontrakt zu besitzen, der uns neben einem signifikanten jährlichen Freiwarenkontingent darüberhinaus attraktive Einkaufskonditionen garantiert. Zudem sind wir mit der Qualität der Ware, den uns angebotenen Specials und der Betreuung sehr glücklich."