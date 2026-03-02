SSV Dillingen: Weitere fünf Jahre mit capelli als Ausrüster

Vize-Kapitän Alban Nuraj, Schlussmann Michael Wagner und Abteilungsleiter Adonis Isufi (von links) freuen sich über die Ausweitung des Ausrüstungsvertrags ihrer SSV Dillingen mit dem renommierten Sportartikelunternehmen capelli. – Foto: SSV Dillingen

Fußball-Kreisligist SSV Dillingen hat seinen Ausrüstervertrag mit der Firma capelli um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert. capelli SPORT, gegründet 2011, ist eine globale Marke mit Sitz in New York City, die sich auf Mannschaftssportarten spezialisiert hat.und heute renommierte Klubs wie den Grasshopper Club Zürich, Austria Salzburg, Pogon Stettin oder Alemannia Aachen ausrüstet. Auch bei der WM 2026 wird das Unternehmen als technischer Ausrüster von Kap Verde vertreten sein.

Michael Wiehrl, Vertriebsleiter Süd von capelli, freut sich über die Ausweitung der Zusammenarbeit: "Die SSV Dillingen ist ein besonderer Amateurklub, der immer wieder durch überregional beachtete Events, die wir auch gerne unterstützen, sowie durch eine pfiffige Präsentation unseres Equipments heraussticht. Daher war es für uns ein wichtiges Anliegen, unsere seit 2021 währende Kooperation, die stets von vertrauensvoller Zusammenarbeit geprägt war, fortzuführen."