SSV Dillingen mit Spielertrainer-Update und drei Neuzugängen von Christoph Nowak · Heute, 00:37 Uhr · 0 Leser

Das neue Spielertrainerduo der SSV Dillingen präsentiert sich mit den Neuzugängen für die Kreisliga-Spielzeit 2026/27: Marius Brugger, Ardonit Hoti, Nataniel Panitz, Kerim Aliyev und Alexander Kinder (von links). – Foto: SSV Dillingen

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Am Ende waren es vier Zähler, die Nord-Kreisligist SSV Dillingen in der abgelaufenen Saison 2025/26 von den Abstiegsrelegationsrängen trennten. Das Saisonziel, eine sorgenfreie Spielzeit zu absolvieren, wurde zwar nicht gänzlich erreicht, dennoch stand am Ende zum dritten Mal in Folge der vorzeitig erreichte, direkte Klassenerhalt. SSV-Vorsitzender Christoph Nowak zeigt sich damit absolut zufrieden: "Insgesamt hat es sich ausgezahlt, dass wir alle miteinander, vom Betreuer bis hin zu den Veranwortlichen, als Team richtig gut funktioniert und trotz des einen oder anderen herben Rückschlags nie den Spaß und, auch wenn man sich gegenseitig mal die Meinung gesagt hat, zu keiner Zeit den im Grundsatz positiven Umgang miteinander verloren haben." Bereits knapp zwei Wochen vor dem Vorbereitungsstart am 2. Juli wurden bei den Kreisstädtern, die auch für 2026/27 in die Kreisliga Nord eingruppiert wurden, wichtige sportliche Weichen gestellt. Nachdem der bisherige Spielertrainer Dominik Riedinger aus persönlichen Gründen künftig nurmehr als Akteur agieren will, wird Marius Brugger den zu besetzenden Chefposten neben Alexander Kinder übernehmen.

Vereinschef Nowak: "Sowohl Alexander als auch Dominik haben hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind zusammen so lange gemeinsam bei der SSV und wussten, immer, wie der andere tickt und wie der Hase im Verein läuft. Für mich war es im Zusammenspiel mit den beiden Coaches die entspannteste Saison seit Langem." Brugger war für den Vereinschef die logische Lösung als Nachfolger Riedingers: "Marius kam im April zu uns und hat sich menschlich und sportlich trotz seiner langen Verletzungspause sofort als geachteteter Führungsspieler etabliert", so Nowak weiter. Der ehemalige Gundelfinger Bayernligaakteur haben zudem ein gewisses Etwas in die Mannschaft gebracht, das in dieser Form irgendwie fehlte. Auch die Kaderplanungen sind weitestgehend abgeschlossen: Außer dem zuletzt kaum noch berücksichtigten Marcel Hander (zur SG Lutzingen/Unterliezheim in die Kreisklasse Nord 2) haben die Kreisstädter keine Abgänge zu verzeichnen, dafür aber gleich drei spannende Neuzugänge, laut Nowak allesamt mit absolutem Stammplatzpotenzial: Mit dem 23-jährigen Kerim Aliyev kommt ein Linksfuß für den Defensivbereich vom Bezirksligaaufsteiger FC Tur Abdin Augsburg. Aus dem Nachwuchs des FC Gundelfingen hat die SSV mit den beiden 19-Jährigen Ardonit Hoti (zentrales Mittelfeld) und Nataniel Panitz (Abwehr) zwei hochtalentierte Versprechen für die Zukunft verpflichtet. Weitere Transferaktivitäten bis zum Amateur-Transferschluss am 30.06. seien zwar nicht konkret avisiert, aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen.