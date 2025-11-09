 2025-10-30T14:25:35.653Z

SSV Delrath profitiert von Kaarster Nachlässigkeiten

Gastgeber nutzen Fehler konsequent aus, Gäste mit zu wenig Durchschlagskraft

Der SSV Delrath hat zum Auftakt der Kreisklasse, Gruppe 1 (ehemals Leistungsklasse) gegen die SG Kaarst II einen verdienten 3:1-Heimsieg gefeiert. Die Gäste aus Kaarst begannen kontrolliert und hatten mehr Ballbesitz, kamen aber kaum gefährlich in den Strafraum. Delrath stand kompakt und setzte auf Konter – mit Erfolg: Zwei Kaarster Fehler führten zu einer 2:0-Pausenführung für das Heimteam.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Delrath mit einem Distanzschuss auf 3:0. Die Kaarster Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Abwehrspieler Hans Edetughu verkürzte nach einem Standard auf 1:3 (44.). In Anschluss drückte Kaarst, blieb aber ohne weiteren Treffer. Delrath verteidigte konzentriert und hatte selbst noch Chancen, das Ergebnis auszubauen.

SG Kaarst II: Till Valentin, Hans Edetughu, Andrej Michel, Paul Brunk (41. Amir Rouchdi), Taylan Aybek, Alexander Kurth, Niclas Bezohra (41. Salman Mughal), Jaydan Willard-Parsons, Julian Grune, Mohamek Hamek, Huang GuanQi (41. Charlie Fürstenau) – Trainer: Domi Kumbela
Schiedsrichter: Marcel Fenger – Zuschauer: 35 – Tor: 3:1 Edetughu (44.)

Tabelle nach dem 1. Spieltag:

  1. SG SV Glehn/Uedesheim 1 1-0-0 5:0 3

  2. SSV Delrath 1 1-0-0 3:1 3

  3. SC Kapellen-Erft 1 1-0-0 3:2 3

  4. SVG Neuss-Weissenberg II 1 0-1-0 2:2 1

  5. DJK Gnadental 1 0-1-0 2:2 1

  6. Rasensport Horrem II 0 0-0-0 0:0 0

  7. TuS Reuschenberg 1 0-0-1 2:3 0

  8. SG Kaarst II 1 0-0-1 1:3 0

  9. VfR Büttgen 1 0-0-1 0:5 0

