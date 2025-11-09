SSV Delrath profitiert von Kaarster Nachlässigkeiten

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Delrath mit einem Distanzschuss auf 3:0. Die Kaarster Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Abwehrspieler Hans Edetughu verkürzte nach einem Standard auf 1:3 (44.). In Anschluss drückte Kaarst, blieb aber ohne weiteren Treffer. Delrath verteidigte konzentriert und hatte selbst noch Chancen, das Ergebnis auszubauen.
SG Kaarst II: Till Valentin, Hans Edetughu, Andrej Michel, Paul Brunk (41. Amir Rouchdi), Taylan Aybek, Alexander Kurth, Niclas Bezohra (41. Salman Mughal), Jaydan Willard-Parsons, Julian Grune, Mohamek Hamek, Huang GuanQi (41. Charlie Fürstenau) – Trainer: Domi Kumbela
Schiedsrichter: Marcel Fenger – Zuschauer: 35 – Tor: 3:1 Edetughu (44.)
Tabelle nach dem 1. Spieltag:
-
SG SV Glehn/Uedesheim 1 1-0-0 5:0 3
-
SSV Delrath 1 1-0-0 3:1 3
-
SC Kapellen-Erft 1 1-0-0 3:2 3
-
SVG Neuss-Weissenberg II 1 0-1-0 2:2 1
-
DJK Gnadental 1 0-1-0 2:2 1
-
Rasensport Horrem II 0 0-0-0 0:0 0
-
TuS Reuschenberg 1 0-0-1 2:3 0
-
SG Kaarst II 1 0-0-1 1:3 0
-
VfR Büttgen 1 0-0-1 0:5 0