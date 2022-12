SSV Delrath mischt die Kreisliga B auf Der SSV Delrath hat schon 15 Punkte Vorsprung vor einem Nicht-Aufstiegsplatz.

Beim SSV Delrath läuft’s. Nach 19 Saisonspielen stehen 57 Punkte und Tabellenplatz eins in der Kreisliga B, Gruppe 2, zu Buche. Eine perfekte Bilanz, von der andere Fußballteams nur träumen. Insgesamt spielten die Delrather ein starkes Jahr 2022, sie mussten saisonübergreifend nur eine einzige Niederlage hinnehmen. Kein Wunder, dass sie mit einem Hochgefühl in die Winterpause gehen.

Der Höhenflug begann laut Jeton Bunjaku, Sportlicher Leiter und einst selbst Delrather Stürmer in der Bezirksliga, bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison: „Da haben wir schon gezeigt, dass wir oben mitspielen können und sind stark aufgetreten. Den Aufstieg haben uns die vielen Unentschieden in der Hinrunde gekostet.“ In der Tat spielte der SSV in der abgelaufenen Saison acht Mal Remis, ligaweit am häufigsten. Problematisch war für Bunjaku auch die Zahl der Gegentore, die oft aus „dummen, individuellen Fehlern“ resultierten. Mit 45 Einschlägen im eigenen Netz kassierte der SSV deutlich mehr Gegentore als die Top Drei.

Diese Schwächen haben die Delrather aber erfolgreich abstellen können. Bislang ließen sie nur 14 Gegentore zu, womit sie die eindeutig beste Defensivreihe der Liga stellen. Zudem haben sie die starke Offensivform der Vorsaison noch mal gesteigert. Erzielten sie damals in einer 14er-Staffel in 26 Spielen 91 Treffer, sind es in der aktuellen 18er-Staffel nach 19 Partien schon 87 Tore. „Unsere Offensivreihe ist top, wir haben viele gefährliche Spieler mit großer Torgefahr“, erklärt der 40-jährige Bunjaku. Dass es so gut läuft, kann den Sportlichen Leiter allerdings nur teilweise überraschen: „Wir hatten ein klar formuliertes Ziel vor Augen, den Aufstieg anzupeilen und möglichst viele Spiele zu gewinnen. Dass wir aber so gut dastehen würden mit 19 Siegen in 19 Spielen, ist natürlich außergewöhnlich.“