Der SSV Delrath bleibt auf der Trainerbank nach dem Abstieg unverändert. – Foto: Norbert Jurczyk

SSV Delrath hält am Trainer fest Nach zwei Jahren müssen Delraths Fußballer die Kreisliga A wieder nach unten verlassen. Aber für den großen Umbruch sorgt der sportliche Misserfolg nicht. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE SSV Delrath

Die traurige Wahrheit für die Fußballer des SSV Delrath: Der Abstieg der Ersten Mannschaft aus der Kreisliga A steht schon länger fest, die letzten vier Spieltage inklusive der Heimpartie am Sonntag gegen die SF Vorst sind nur Schaulaufen für die neue Saison. Nach zwei Jahren in der höchsten Kreisklasse geht es für den SSV wieder in die Niederungen der B-Liga.

Kein Umbruch geplant Ein großer Neustart ist im Verein aber nicht geplant: „Das Trainerteam bleibt zusammen, der Vorstand bleibt, der Großteil der Mannschaft bleibt auch“, sagt der Sportliche Leiter Jeton Bunjaku. „Einen kleinen Umbruch gibt es aber, denn einige hören verletzungsbedingt auf“, fügt Trainer Sascha Querbach hinzu. Er bleibt in Delrath: „Es gab natürlich Momente, in denen man überlegt hat, ob es noch passt. Aber wir haben uns zusammengesetzt und beschlossen, es weiterhin zusammen zu versuchen“, sagt Querbach. Gespräche mit Blick auf Neuzugänge laufen bereits, auch aus der eigenen Jugend sollen Spieler hochkommen.

Das Ziel in der Kreisliga B: „Oben mitspielen, wieder Erfolgserlebnisse feiern“, so Jeton Bunjaku. Der Wiederaufstieg ist langfristig angepeilt, aber nicht direkt das Vorhaben in der kommenden Saison. „Das ist als Absteiger immer schwer. Wir wollen erst mal wieder ankommen und die Mannschaft aufbauen“, sagt der Sportliche Leiter. „Lieber ein normales Ziel setzen und dann nach oben korrigieren“, stimmt ihm der Coach zu. „Aber wir wollen auch nicht um Platz sieben spielen.“ Dafür, dass es in dieser Saison sportlich nicht für den Klassenerhalt gereicht hat, sehen die beiden mehrere Gründe. Einer davon ist das große Verletzungspech: „Wir hatten schon zum Saisonstart fünf Langzeitverletzte, die seit dem ersten Spieltag ausgefallen sind und kein einziges Spiel für uns bestreiten konnten. Da sind wichtige Stützen weggefallen, das konnten wir nicht kompensieren“, erklärt Sascha Querbach. Hinzu kamen temporäre Ausfälle: „Zum Teil sind zwölf Spieler ausgefallen und der Sascha musste auf die Ersatzbank, damit wir überhaupt Auswechselspieler hatten. Das konnten wir in der Hinrunde nicht auffangen“, so Jeton Bunjaku.