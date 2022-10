Die SG Kaarst hat ihr Spiel 7:0 gewonnen. – Foto: Berthold Häsler

SSV Delrath gewinnt auch verflixtes 13. Spiel Kreisliga B Grevenbroich-Neuss, Gruppe 2: 6:3-Sieg in Reuschenberg. Kantersieg für die SG Kaarst. VfR Neuss kassiert sechste Niederlage in Folge in torreicher Partie.

TuS Reuschenberg – SSV Delrath 3:6 (2:3). Unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft marschiert weiter der SSV Delrath, der mit dem 6:3 den 13. Sieg im 13. Saisonspiel klar machte. Niklas Nepp (5.), Domi Kumbela (25.), Lukas Dreßler (33., 48.), Cäsar Nastachowski (82., Eigentor) und Markus Paffendorf (90. +3) machten das halbe Dutzend Tore des Primus voll, für den viertplatzierten TuS trafen Marvin Kaden (22., 42.) und Julian Hemmrich (86.).