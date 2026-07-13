SSV Delrath auf Umwegen zum Triumph Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Sogar nach der gewonnenen Relegation wusste niemand, ob es zum Aufstieg reicht. von RP / Sophie Rhine · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der SSV Delrath feiert die Rückkehr in die Kreisliga A. – Foto: Norbert Jurczyk

Der direkte Wiederaufstieg ist immer schwierig, aber der SSV Delrath schaffte ihn und spielt nach einem Jahr Abwesenheit nun wieder in der Kreisliga A. Damit gerechnet hatte das Team von Trainer Sascha Querbach eigentlich nicht mehr. Erst relativ spät stand nämlich fest, dass die Tabellendritten auch noch in der Relegation einen Aufsteiger ausspielen dürfen. Und erst nach Nievenheims im Nachsitzen geschafftem Klassenerhalt in der Bezirksliga stand fest, dass der Sieg gegen Norf II auch wirklich den Aufstieg bedeutete.

„Im Optimalfall steigt man ja direkt mit einem Spiel auf. Abpfiff, Jubel, Aufstieg – so war es bei uns diesmal überhaupt nicht“, sagt Querbach. „Das war echt eine kuriose Situation. Umso schöner, dass es am Ende dann doch geklappt hat.“ Die Delrather hatten sich intern den Wiederaufstieg als Ziel gesetzt, „auch wenn wir wussten, dass das extrem schwer wird“, so Querbach. Ein Pluspunkt von Anfang an war, dass das Team nach dem Abstieg zum Großteil zusammengeblieben ist. Teamgefüge und Zusammenhalt waren die ganze Saison über top. Es ging auch ziemlich gut los, als Herbstmeister ging Delrath in die Winterpause. Die Rückrunde lief dann jedoch nicht mehr nach Plan: „Wir sind überhaupt nicht wieder reingekommen“, erinnert sich der Coach. „Wir hatten eine lange und intensive Vorbereitung, aber irgendwie hat nichts gepasst, auch das Fitnesslevel hat nicht gestimmt, wir hatten mit vielen Verletzungen zu kämpfen.“

Daumendrücken für Nievenheim Die ersten Spiele gewannen die Delrather noch, „aber alles andere als souverän“, so Querbach. Der Knackpunkt war das 0:1 gegen Delhoven. „Da ist die Stimmung gekippt, wir dachten, der Zug ist abgefahren und haben nicht mehr so richtig zu unserem Spiel gefunden“, sagt der Coach. Erst Ende Mai wurde offiziell, dass es eine Relegation zwischen den Drittplatzierten der beiden B-Liga-Gruppen geben würde, sollte Nievenheim die Klasse halten – was aber auch lange nicht feststand. „Wir hatten unsere Saison nach dem letzten Spiel gegen Rommerskirchen abgeschlossen. Dann doch noch souverän als Dritter, aber trainiert haben wir nicht mehr und uns auch nicht mehr groß mit dem Aufstieg beschäftigt“, erzählt Querbach. Dann wurde das Training doch wieder aufgenommen. „Es war eine ganz komische Saison, schwer zu handeln, besonders für den Kopf“, so Querbach. „Wir haben uns vorgenommen, unsere Hausaufgaben zu machen – und das haben wir. Aber selbst dann wussten wir nicht, ob es reicht und mussten unserem Nachbarn aus Nievenheim die Daumen drücken.“ Große Aufstiegsparty Danach wurde dann schon mal klein gefeiert – und eine Woche später gab es dann auch doch noch die große Aufstiegsparty mit Planwagenfahrt und allem Drum und Dran. „Wir haben uns sehr gefreut – aber da waren viele Eventualitäten, es war ein Aufstieg auf Umwegen“, so Querbach. Da die Delrather eine längere Saison als die anderen Mannschaften hatten, starten sie auch später in die Vorbereitung. Erst am Freitag ging es los, vier Wochen vor dem ersten Pflichtspiel im Kreispokal.