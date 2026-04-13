SSV Buer: Güney macht vorzeitig Platz für Nachfolgelösung

– Foto: Daniela Hönisch/FCB

Nedim Djuliman (aktuell Co-Trainer), Timur Karagülmez und Kadir Mutluer (beide aktuell Spieler) wurden als Trainer-Trio vorgestellt , das Chefcoach Oktay Güney im Sommer beerben sollte. Nun kommt es zum vorzeitigen Wechsel, denn der 45-Jährige ist nach der gestrigen 2:4-Heimniederlage gegen Concordia Wiemelhausen zurückgetreten.

Güney erklärt gegenüber der Lokalpresse "WAZ": „Es ist mir nicht leichtgefallen. Ich habe diese Mannschaft in mein Herz geschlossen, genauso wie den Verein. Zehn Spieler der aktuellen Mannschaft habe ich schon im Nachwuchsbereich trainiert. Dann geht einem so ein Schritt schon sehr nahe. Die letzte Chance, die der Verein noch hat, war ein Trainerwechsel. Vielleicht bringt er neue Impulse. Mir ist es extrem wichtig, dass der Verein in der Westfalenliga bleibt. Mein Rücktritt war mein letzter Schuss, und den habe ich jetzt abgegeben. Die Mannschaft ist gut genug für den Klassenerhalt, und ich glaube auch, dass sie es schaffen wird, nur eben ohne mich.“

Der Aufsteiger aus Gelsenkirchen ist nach der dritten Niederlage in den vergangenen vier Partien wieder auf einem Abstiegsplatz abgerutscht. Es bleibt jedoch hochgradig spannend in der Westfalenliga 2. Der Rückstand auf Platz 8 beträgt nur fünf Punkte.