SSV Brensbach will ihr Meisterstück machen

Odenwaldkreis. Hochspannender 26. Spieltag in der Kreisliga A: Die SSV Brensbach kann mit einem Sieg gegen den TSV Sensbachtal die Meisterschaft perfekt machen. Verfolger VfL Michelstadt empfängt defensiv starke Nieder-Kainsbacher und will den nächsten Schritt in Richtung Aufstiegsrelegation vorantreiben.

Der VfL Michelstadt ist zurück im Aufstiegskampf, auch wenn es letztlich nur darum gehen wird, ob sich die Mannschaft die Chance für den Aufstieg über die Relegationsrunde eröffnen wird. Gerade in den letzten drei Spielen gegen Rothenberg (6:0), Finkenbach (6:1) und Reichelsheim (2:0) trat der VfL bärenstark und gefestigt auf.

Dabei ist auch sehr viel Druck im Spiel, denn mit dem FV Mümling-Grumbach haben die Michelstädter einen stabil spielenden Konkurrenten in Lauerstellung, der vor einigen Wochen den VfL mit 1:0 besiegte. „Die noch anstehenden Spiele sind allesamt als Endspiele zu sehen. Und das ist für unsere junge Mannschaft gar nicht so einfach, weil sie natürlich auch den Druck spürt, mit dem sie aber bislang gut klarkommt“, sagt Marc Eidenmüller vom VfL. Eine absolut überzeugende Vorstellung bot Michelstadt in Rothenberg: Kämpferisch, spielerisch und in der Chancenverwertung war das so konsequent, dass es auch zu einer gewissen Euphorie im Kopf der Spieler führte, die sich in der Spielfreude und Lockerheit derzeit ausdrückt. „So ein Spiel beflügelt einfach“, meint Michelstadts Sportlicher Leiter und sagt weiter: „Für mich war das Rothenberg-Spiel richtungsweisend.“ Eine besonders harte Nuss musste der VfL vergangenen Sonntag in Reichelsheim knacken: Der VfL traf dort auf einen sehr disziplinierten Gegner, der auch viel Qualität in seinen Reihen aufbot.