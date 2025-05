SSV Brensbach: Mit Torspektakel zum Meistertitel

Es war eine bemerkenswert starke Vorstellung des VfL, der es nicht einfach hatte gegen tief in der eigenen Hälfte gestaffelte Kainsbacher. Dennis Schitz (6.) hatte die Michelstädter früh in Führung gebracht, Jason Wins (32.) legte für den VfL nach. „Eigentlich waren die zwei Tore zu wenig, denn nach der Pause haben wir den Faden verloren und waren längst nicht mehr so zwingend in unserer Spielweise“, sagte Holger Sievers (VfL).

Der Sieg der Platzherren war nach Ansicht ihres Trainers Percy Schwinn verdient: „Wir haben das Geschehen in beiden Hälften bestimmt und hatten etliche Chancen, die wir vor allem in der ersten Hälfte nicht nutzen konnten.“ Höchst kam dagegen gerade dreimal in den ersten 45 Minuten vor das Seckmaurer Tor und traf durch den Doppelschlag von Dustin Hofmann (25., 33.). Nach dem Seitenwechsel trat Seckmauern deutlich effektiver auf: Dennis Calis (48., 53.), Christian Verst (73.) und Robin Schröder (90.) sorgten mit ihren Toren für die Ergebniswende. Höchst blieb durch Konter und Standards gefährlich, nur weitere Tore wollten den Gästen nicht mehr gelingen.

Thomas Gruber vom SV Gammelsbach zeigte sich nach dem torlosen Unentschieden gegen den Aufstiegsaspiranten aus Mümling-Grumbach zufrieden: „Wir haben es dem Gegner schwer gemacht, weil wir diszipliniert aufgetreten sind.“ Lukas Gebhardt (43.) besaß die größte Gästechance, die aber am Pfosten landete. Im Gegenzug war es Robin Kreuzer, der für die Freiensteiner hätte treffen können, doch auch er vergab. Temporeich soll die Begegnung gewesen und leistungsgerecht geendet sein, erklärte der Sportliche Leiter.

Mann des Tages war Vielbrunns zentraler Mittelfeldspieler Elias Rashidi (20., 23., 44.), der mit einem Hattrick vor der Pause alle drei Tore zur klaren Gästeführung markierte. „Vielbrunn hat seine Tormöglichkeiten konsequent genutzt. Von uns kam kaum Gegenwehr“, berichtete Cosimo Perrone (Türk). Ähnliche Spielverhältnisse in Durchgang zwei: Vielbrunn entfachte jede Menge Druck und ließ Türkspor nicht zur Entfaltung kommen. Diesmal trafen für die KSG Tim Friedrich (55.), Roman Schiedlowski (62.) und Rico Budel (78.).

Es war eine höhepunktarme erste Hälfte in Hetzbach. Beiden Mannschaften gelang es nicht, nennenswerte Chancen herauszuspielen. Diesen Bann durchbrach Reichelsheims Leon Kaffenberger (54.), der einen lang geschlagenen Ball an der Strafraumgrenze aufnahm und gekonnt im Hetzbacher Tor unterbrachte. Reichelsheim hatte in der Folgezeit die besseren Möglichkeiten: Berdan Kocahal (70.) und wiederum Leon Kaffenberger (73.) nutzten zwei davon zum Gästesieg. „Es war ein schwaches Spiel von beiden Seiten, aber der Sieg des KSV geht in Ordnung“, erklärte Florian Beisel (TVH).

Neue Hoffnung für den TSV Neustadt im Kampf um den Klassenerhalt: Läuferisch und auch spielerisch war Neustadt von Beginn an besser. Der TSV kontrollierte das Geschehen, und Joshua Schmidt, der das 1:0 (22.) markierte, scheiterte noch mehrmals am starken SG-Torhüter Scheuermann. Der Gast zählte gerade einen Torschuss in den ersten 45 Minuten. Dann aber glich Tom Bulling (50.) per Foulelfmeter aus. Die Rothenberger Druckwelle ebbte in dem Moment ab, als Marvin Pilger (60.) die Hausherren erneut nach vorne brachte – und diesmal legte der TSV entscheidend nach: Bastian Weis (69.) markierte das 3:1.