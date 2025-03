SSV Brensbach II will mit seinem neuen Übungsleiter erfolrteich in die Restrückrunde starten. – Foto: Thomas Rinke - Symbolbild

SSV Brensbach II: Lackner sorgt für frischen Schwung Mit neuem Coach startet der B-Ligist gegen den TSV Günterfürst II ins neue Fußballjahr

Odenwaldkreis. Die SSV Brensbach II ist in der Kreisliga B auf dem Vormarsch. Mit 49 Toren in 18 Spielen verfügt die Elf über die viertbeste Trefferbilanz, und die Mannschaft hat sich stetig gesteigert. Am Sonntag ist der TSV Günterfürst II (13 Uhr) die erste Hürde nach der Winterpause.

„Unsere derzeitige Zweite ist ja fast die erste Mannschaft von vor zwei Jahren. Also eine Einheit, die gut funktioniert, die auch richtig gut in die defensiven Abläufe kommt. Das hat sie im Verlauf der Hinrunde immer stärker gemacht und in der Tabelle bis auf Platz fünf vorstoßen lassen", sagt Timo Schmid (SSV).

Trainer Malte Schneider, der wegen seiner beruflichen Ambitionen jetzt vom erfahrenen Markus Lackner abgelöst wurde, hat ganze Arbeit geleistet. Mit Lackner steht jetzt ein neuer Coach an der Außenlinie, der noch immer eine Alternative für die erste Mannschaft in der A-Liga ist und jederzeit selbst als Spielertrainer in das Geschehen seiner Mannschaft eingreifen könnte. Wie Schmid mitteilt, habe der Wechsel auch noch einmal eine neue Motivationswelle ausgelöst: „Ein neuer Trainer bedeutet auch immer für alle Spieler eine neue Chance. Außerdem überzeugt Markus mit seinem intensiven Training.“ Malte Schneider hatte im Sommer noch mit einigen Verletzungen zu kämpfen, während zum Winter hin bis zu 20 Spieler dem Zweitmannschaftskader angehörten. Die letzten Vorbereitungsspiele lassen zudem aufhorchen: 9:0 gegen die SG Raibach/Umstadt, ein 3:3 gegen die KSG Georgenhausen II und ein 3:2-Erfolg gegen Mosbachs Kreisoberliga-Reserve. Die SSV II scheint gut gerüstet zu sein. Der Auftakt gegen den TSV Günterfürst II am kommenden Sonntag ist bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine echte Standardbestimmung für die Lackner-Elf. Der Fast-Aufsteiger der Vorsaison ist personell wieder gut aufgestellt und spielt seit Jahren in ähnlicher Besetzung. „Genau diese schwierigen Spiele gegen gut strukturierte Mannschaften bringen uns weiter. Wir freuen uns schon sehr auf das Duell“, sagt Timo Schmid abschließend.