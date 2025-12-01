 2025-11-28T07:03:18.113Z

Ligabericht
Davide Lioi (Brensbach, rechts, hier in einem anderen Spiel gegen Malik Nickel vom FSV Erbach) sicherte sich mit der SSV Brensbach II die Herbstmeisterschaft in der Kreisliga B Odenwald und steuerte selbst zwei Treffer beim Sieg gegen den TV Fränkisch-Crumbach II bei. Archivfoto: Herbert Krämer
SSV Brensbach II ist B-Liga-Herbstmeister

In der Kreisliga B Odenwald ist der TV Hetzbach erster Verfolger des Spitzenreiters +++ Spiel in Breitenbrunn abgebrochen

Odenwaldkreis. Die SSV Brensbach II bejubelt am letzten kompletten Spieltag in diesem Kalenderjahr in der Fußball-Kreisliga B Odenwald die Herbstmeisterschaft. In einem umkämpften Derby beim TV Fränkisch-Crumbach II siegte die Mannschaft von Spielertrainer Markus Lackner souverän mit 4:1. Erster Verfolger ist jetzt A-Liga-Absteiger TV Hetzbach, der sich bei der SG Sandbach II mit 3:2 durchsetzte.

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
9
1
Abpfiff
Auf tiefem Untergrund hatten es beide Mannschaften nicht leicht, dennoch bestimmten die Platzherren das Spiel von Beginn an und bejubelten ein Blitztor in der ersten Minute. „Es war ein einseitiges Spiel, das unsere Mannschaft auch nach dem Seitenwechsel souverän gestaltete“, kommentierte Frank Weichel (SG). Tore: 1:0 Timm Stark (1.), 2:0 Dennis Tschesnokow (17.), 3:0 und 4:0 Stark (18., 29.), 5:0 Philippe Heusel (41.), 6:0 Marco Reppe (61.), 6:1 Aaron Risch (66.), 7:1 Reppe (71.), 8:1 Tschesnokow (74.), 9:1 Reppe (90.+1).

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
1
4
Abpfiff

„Wir haben gut begonnen, auch nach dem Rückstand alles versucht, aber es gelang uns nicht, die Chancen der ersten Hälfte zu nutzen“, berichtete Marcus Weber (TV). Auch in der zweiten Hälfte waren die Rodensteiner nicht chancenlos, letztlich fehlte ihnen aber beim Abschluss das Glück. Ansonsten lieferte der Turnverein eine engagierte Vorstellung. „Der Gästesieg fiel meiner Meinung nach etwas zu deutlich aus“, so Weber. Tore: 0:1 Davide Lioi (7.), 0:2 Yazn Kakih (36.), 0:3 Lioi (44.), 0:4 Cem Aygün (75.), 1:4 Björn Bathke (89.).

So., 30.11.2025, 13:30 Uhr
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
Abgebrochen

In der 48. Minute brach der Unparteiische das ungleiche Duell ab, weil die Steinbacher, die ohnehin nur mit neun Mann angetreten waren, weitere zwei verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagten hatten. Schließlich lenkte der Schiedsrichter ein und beendete die Begegnung vorzeitig. Tore: 1:0 Lars Ehrhardt (8.), 2:0 und 3:0 Alexander Stier (15., 24.), 4:0 und 5:0 Kilian Orth (35., 38.), 6:0 sowie 7:0 Luka Schauber (44., 48., Foulelfmeter).

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
2
3
Abpfiff

„Die höheren Ballbesitzzeiten hatten wir in der ersten Hälfte. Wir versäumten es nur, unsere Chancen konsequent zu verwerten“, teilte Gerhard Achatzi (SGS) mit. Nach der Pause kamen die Gastgeber hochverdient zum Ausgleich. „Auch nach dem nochmaligen Rückstand warfen wir alles nach vorne, die Belohnung in Form des Ausgleichs blieb aber aus“, so Achatzi. Tore: 0:1 Nico Cosic (19.), 0:2 Jörg Schwinn (25.), 1:2 Siegfried Eisele (30.), 2:2 Nikola Nikolov (60.), 2:3 Lukas Jäger (85.).

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
SV Beerfelden
SV BeerfeldenBeerfelden
0
3
Abpfiff

Ein überraschend klarer Erfolg für die Beerfelder, die schon in der ersten Hälfte eiskalt auftraten und ihre einzige Chance durch Dennis Vay (18.) zur Führung nutzten. „Wir haben lange Zeit gut mitgespielt“, sagte Lützelbachs Bernd Helfer. Aber seine Mannschaft blieb im Abschluss glücklos. In der zweiten Hälfte war Beerfelden die cleverere Mannschaft. Tim Löffler (57.) baute die Gästeführung aus. In der 64. Minute sah Lützelbachs Hasan Ince wegen eines Handspiels die Rote Karte. Lucas Mattos nutzte den Handelfmeter zum 3:0-Endstand. In der 80. Minute hätte der SVB erhöhen können, doch den fälligen Foulelfmeter vergaben die Gäste.



