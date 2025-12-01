SSV Brensbach II ist B-Liga-Herbstmeister

Odenwaldkreis. Die SSV Brensbach II bejubelt am letzten kompletten Spieltag in diesem Kalenderjahr in der Fußball-Kreisliga B Odenwald die Herbstmeisterschaft. In einem umkämpften Derby beim TV Fränkisch-Crumbach II siegte die Mannschaft von Spielertrainer Markus Lackner souverän mit 4:1. Erster Verfolger ist jetzt A-Liga-Absteiger TV Hetzbach, der sich bei der SG Sandbach II mit 3:2 durchsetzte.
„Wir haben gut begonnen, auch nach dem Rückstand alles versucht, aber es gelang uns nicht, die Chancen der ersten Hälfte zu nutzen“, berichtete Marcus Weber (TV). Auch in der zweiten Hälfte waren die Rodensteiner nicht chancenlos, letztlich fehlte ihnen aber beim Abschluss das Glück. Ansonsten lieferte der Turnverein eine engagierte Vorstellung. „Der Gästesieg fiel meiner Meinung nach etwas zu deutlich aus“, so Weber. Tore: 0:1 Davide Lioi (7.), 0:2 Yazn Kakih (36.), 0:3 Lioi (44.), 0:4 Cem Aygün (75.), 1:4 Björn Bathke (89.).
In der 48. Minute brach der Unparteiische das ungleiche Duell ab, weil die Steinbacher, die ohnehin nur mit neun Mann angetreten waren, weitere zwei verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagten hatten. Schließlich lenkte der Schiedsrichter ein und beendete die Begegnung vorzeitig. Tore: 1:0 Lars Ehrhardt (8.), 2:0 und 3:0 Alexander Stier (15., 24.), 4:0 und 5:0 Kilian Orth (35., 38.), 6:0 sowie 7:0 Luka Schauber (44., 48., Foulelfmeter).
„Die höheren Ballbesitzzeiten hatten wir in der ersten Hälfte. Wir versäumten es nur, unsere Chancen konsequent zu verwerten“, teilte Gerhard Achatzi (SGS) mit. Nach der Pause kamen die Gastgeber hochverdient zum Ausgleich. „Auch nach dem nochmaligen Rückstand warfen wir alles nach vorne, die Belohnung in Form des Ausgleichs blieb aber aus“, so Achatzi. Tore: 0:1 Nico Cosic (19.), 0:2 Jörg Schwinn (25.), 1:2 Siegfried Eisele (30.), 2:2 Nikola Nikolov (60.), 2:3 Lukas Jäger (85.).
Ein überraschend klarer Erfolg für die Beerfelder, die schon in der ersten Hälfte eiskalt auftraten und ihre einzige Chance durch Dennis Vay (18.) zur Führung nutzten. „Wir haben lange Zeit gut mitgespielt“, sagte Lützelbachs Bernd Helfer. Aber seine Mannschaft blieb im Abschluss glücklos. In der zweiten Hälfte war Beerfelden die cleverere Mannschaft. Tim Löffler (57.) baute die Gästeführung aus. In der 64. Minute sah Lützelbachs Hasan Ince wegen eines Handspiels die Rote Karte. Lucas Mattos nutzte den Handelfmeter zum 3:0-Endstand. In der 80. Minute hätte der SVB erhöhen können, doch den fälligen Foulelfmeter vergaben die Gäste.