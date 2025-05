SSV Brensbach: Auf tiefen Frust folgt der große Jubel

Brensbach. Wie schnell sich doch die Zeiten ändern: Im vergangenen Sommer verpasste die SSV Brensbach in der Aufstiegsrelegationsrunde die nächsthöhere Spielklasse, der Frust und die Enttäuschung waren riesengroß. Jetzt, vier Spieltage vor Saisonschluss, machten die Brensbacher Fußballer die Meisterschaft in der Kreisliga A perfekt und steigen souverän in die Kreisoberliga Dieburg/Odenwald auf. Es ist der nächste Schritt, den der Fußballstandort Brensbach in seiner Entwicklung vollzieht. Die Hintergründe und Erfolgsfaktoren dieser Saison erfahrt ihr im Plus-Artikel von Echo online.