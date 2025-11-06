 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
SSV Bottenhorn schließt zum Verfolgerduo auf

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Mit einem Pflichtsieg gegen Buchenau melden sich die Heide-Kicker im Kampf um den A-Liga-Relegationsplatz zurück. Primus Gladenbach II läutet am Samstag daheim das Wochenende ein +++

Marburg-Biedenkopf. Drei wichtige Punkte hat am Mittwoch der SSV Bottenhorn in der Kreisliga B Biedenkopf geholt. Die Fußballer von der Heide erkämpften einen 4:2-Heimsieg gegen den FSV Buchenau II und schlossen zum Verfolgerduo auf. Gewonnen hat auch Vatanspor Dautphe II. Daheim gab es gegen Türk Gücü Breidenbach II ein sattes 5:0. Am Sonntag misst sich Vatanspor daheim mit dem ambitionierten Nachbarn SG Dautphetal. Türk Gücü II prüft indes den Tabellenzweiten SG Nordkreis II. Schon am Samstag fordert die SG Holzhausen/Hommertshausen den Spitzenreiter Gladenbacher II heraus.

