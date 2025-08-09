SSV Bottenhorn gibt seine B-Liga-Premiere auf eigenem Platz

Marburg-Biedenkopf. Am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf geben die beiden A-Liga-Absteiger ihr Debüt. Die SG Dautphetal läuft am Sonntag um 13 Uhr bei der SG Versbachtal II auf. Um 15 Uhr empfängt der SSV Bottenhorn den Nachbarn VfL Weidenhausen II. Eröffnet wird der Spieltag aber schon am Samstag. Um 16 Uhr lädt der Gladenbacher SC II die SG Hörlen/Lixfeld II an die Biedenkopfer Straße.