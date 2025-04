SSV Bornheim stellt Weichen: Osmaan wird neuer Sportchef

„Es ist für mich eine wertschätzende Anerkennung, diese große Verantwortung im Verein übernehmen zu dürfen. Ich möchte hilfreich sein und zugleich eine Bereicherung darstellen. Der SSV Bornheim hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen, als man mich gefragt hat, habe ich sofort zugestimmt“, erklärt Osmaan. „Das Amt von Alfred Schreiner als erfahrene und verdiente Persönlichkeit, die diesen Verein seit 2 Jahren mit Leidenschaft und Fachwissen geprägt hat, zu übernehmen, wird kein Selbstläufer. Demnach bin ich froh, auf seine Unterstützung als Freund jederzeit zurückgreifen zu können. Das ist für mich von unschätzbarem Wert.“

Die Vereinsführung begrüßt die Entscheidung ausdrücklich: „Wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Mit Sharifo haben wir eine dynamische und zukunftsorientierte Führung, die den Verein nachhaltig voranbringt und Synergien schafft.“

Auch André Bagala bleibt als Abteilungsleiter der Senioren erhalten, während Yannick Börter weiterhin als Leiter für Recht, Compliance und Verbandsfragen und Leonardo Fuß (LaBima) als Social Media- und Marketingmanager tätig sein werden. Mit dieser strukturellen Neuausrichtung stellt sich Bornheim sowohl in der Breite als auch in der Spitze zukunftsfähig auf – und will nicht nur sportlich die nächste Stufe zünden.