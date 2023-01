SSV Bornheim schießt Brauweiler aus dem Mittelrheinpokal A-Junioren-Mittelrheinpokal: Der SSV Bornheim zieht nach einem 4:0-Erfolg über Brauweiler in die zweite Runde ein.

Trotz eisiger Wetterprognose von unter 5 °C, starteten beide Mannschaften mit einem hohen Tempo in die Partie und lieferten sich besonders in den ersten Spielminuten intensive Zweikämpfe um den Ball. In der 19. Minute lieferte Tim Kreuzberg (5) die Vorlage zum 1:0, die von Tolga Kahveci (24) sicher ins Tor geleitet wurde, und eröffnete das Torspektakel auf der heimischen Anlage an der Wallrafstraße. In der 24. Minute traf Baykan-Ali Sengül (4) zum 2:0, in der 34. Minute folgte das 3:0 durch Richy Massek (9).