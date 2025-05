SSV Bornheim nach Elfer-Krimi im Pokalfinale

Im Halbfinale des Bonner Kreispokals setzte sich der SSV Bornheim in einem nervenaufreibenden Duell mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen den SV Rot-Weiß Merl durch – trotz Rotation und krankheitsbedingter Abwesenheit des Cheftrainers.

Was für ein Fußballabend in Merl: Vor einer stattlichen Kulisse besiegte der SSV Bornheim den SV Rot-Weiß Merl mit 6:5 nach Elfmeterschießen und steht damit im Finale des Bonner Kreispokals. Dass der Erfolg gegen den frischgebackenen Meister der Kreisliga A unter besonderen Voraussetzungen gelang, macht ihn für Trainer Patrick Schmitz umso wertvoller.

Bornheim, aktuell Tabellenführer der Landesliga 1, trat mit einer stark rotierten Elf an. Der Favorit war der SSV dennoch – auf dem Papier. Auf dem Platz entwickelte sich ein offenes Spiel mit frühem Führungstreffer von Gabriel Morais (10.) und dem schnellen Ausgleich durch Martin Racipovic (16.). Nach 120 Minuten stand es 1:1 – im Elfmeterschießen verwandelte Kevin Biermann schließlich den entscheidenden Versuch. Keeper Tom Buhl hatte zuvor gegen Daniel Loskot pariert.

Schmitz: „Der Wettbewerb gehört den Jungs, die sonst weniger spielen“

Cheftrainer Patrick Schmitz, krankheitsbedingt nicht vor Ort, zeigte sich im Nachgang stolz auf sein Team: „Die größte Aufgabe und Bestätigung einer Saison ist immer das Abschneiden in der Meisterschaft. Wir befinden uns in der zweiten Landesliga-Saison des Vereins und spielen gerade mit einer All-In-Mentalität um den Aufstieg in die Mittelrheinliga.“

Gerade angesichts der vielen Spiele sei der Pokal eine Belastung – aber auch eine Chance: „Wir haben von Anfang an gesagt, dass der Wettbewerb den Jungs gehört, die in der Meisterschaft nicht die meiste Einsatzzeit bekommen. Wir vertrauen aber dem gesamten Kader. Das unterstreicht die Teamchemie und Qualität im Team. Jetzt wollen wir auch den Pokal gewinnen!“

Zwischen Aufstiegskampf und Pokalträumen

Der Sieg gegen Merl ist für Bornheim mehr als ein Achtungserfolg – er ist ein Statement für die Breite im Kader und ein weiteres Kapitel einer intensiven Saison. In der laufenden Spielzeit traten die Bornheimer nicht nur im Kreispokal an, sondern auch im Mittelrheinpokal. Dort unterlag man nur knapp gegen den Bonner SC und Drittligist Viktoria Köln – jeweils mit 1:2.

Lob für den Gegner

Trotz aller Freude über den Finaleinzug vergaß Schmitz nicht, dem Gegner zu gratulieren: „An dieser Stelle möchten wir auch nochmal unserem heutigen Gegner RW Merl zum Aufstieg in die Bezirksliga zur neuen Saison gratulieren.“