SSV Bornheim mit ersten Mittelrheinliga-Sieg – 5:0 in Porz!

Der SSV Bornheim hat im fünften Anlauf Historisches geschafft: Mit einem deutlichen 5:0-Sieg bei der SpVg Porz holte der Aufsteiger seine ersten Punkte in der Mittelrheinliga und gab damit die rote Laterne ab.

Die Partie begann aus Bornheimer Sicht nahezu perfekt. Bereits in der fünften Minute nutzte Julio Molongua einen Ballverlust der Porzer Defensive, fasste sich aus rund 40 Metern ein Herz und überwand den weit vor dem Tor stehenden Keeper Markus Wollnik mit einem Heber. „Das 0:1 geschieht aus dem Ballverlust, wo der Gegner aus 40 Metern über unseren Torwart hinweg hebt. Das ist jetzt kein Torwartfehler, weil der Ballverlust einfach nicht passieren darf“, ärgerte sich Porz-Trainer Jonas Wendt. Nur zehn Minuten später legte Cedric Abresch nach, als er nach einem erneuten Abspielfehler frei vor dem Torwart auftauchte und sicher zum 0:2 einschob.

Mit dieser Hypothek ging Porz in die Pause – und gleich nach Wiederbeginn in Unterzahl. Daniel Spiegel sah in der 47. Minute nach einem Foul an Molongua die Rote Karte. „Ob man eine glattrote ziehen muss, kann man geben, muss man nicht geben. Aber ich bin da auch ehrlich und fair: Wir hätten auch rot gefordert“, räumte Wendt ein. Trotz Unterzahl erspielte sich Porz noch die ein oder andere Chance, ließ aber zwei Hochkaräter liegen. „Wir hätten eine andere Dynamik reinbringen können, wenn wir den Anschluss machen. Dem war aber nicht so“, so der Trainer.

Bornheim nutzte die Räume eiskalt. In der 63. und 68. Minute schnürte Nils Wolters einen Doppelpack, ehe der eingewechselte Stefano Alicata mit dem 0:5 in der 77. Minute den Endstand markierte. „Natürlich hat die Rote Karte das Spiel endgültig in unsere Richtung kippen lassen – auch wenn ich überzeugt bin, dass wir die Partie heute selbst im Elf-gegen-Elf gewonnen hätten“, erklärte Bornheims sportlicher Leiter Sharifo Osmaan.

Osmann: "Sind angekommen"

Für den Aufsteiger war es nicht nur der erste Sieg, sondern auch ein emotionaler Wendepunkt. „Für uns war es heute ein ganz wichtiger Moment – der erste Sieg in der Mittelrheinliga. Schon gegen Wegberg-Beeck haben wir gespürt, dass wir in dieser Liga angekommen sind. Heute konnten wir das mit einem klaren Auswärtssieg bestätigen“, so Osmaan. Dass Bornheim im Vergleich zur Pokalpleite gegen Hohkeppel gleich auf sechs Positionen veränderte, zahlte sich aus – Kevin Biermann, Can Catak oder Nils Wolters fanden sich in der Startelf wieder.

Auch Porz hatte nach dem Pokal-Aus gegen Frechen 20 die Startelf auf sechs Positionen umgestellt. „Wir haben Geschenke verteilt – Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Namenstag, Vatertag, Muttertag, alles zusammen“, brachte es Wendt auf den Punkt.